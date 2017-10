Playboy dedica por primera vez sus páginas centrales a modelo transexual

La modelo francesa Inés Rau será la primera transexual en las páginas centrales de la popular revista Playboy, que la tendrá en su próxima edición de noviembre-diciembre, la cual rendirá tributo a su fallecido fundador, Hugh Hefner. Aunque Rau, de 26 años, y un rostro frecuente en las pasarelas de la alta costura, había aparecido en la revista en 2014 en un número dedicado a gente con sexo no binario, en esta ocasión hace historia al aparecer en sus páginas centrales.

De acuerdo con la modelo, que también ha aparecido en la revista Vogue de Italia, es reconfortante poder decir la verdad "sobre ti misma, ya sea de tu género, sexualidad o lo que sea". "Las personas que te rechazan no valen la pena. No se trata de ser amado por otros, se trata de amarte a ti mismo", dijo a la revista, que se imprimió tres días después de la muerte de Hefner, el pasado 27 de septiembre.

