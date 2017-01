Pato: "Ós que dirixen hai que recordarlles o peso das artes"

n n n Residente en Nueva York desde 2005, la gaiteira Cristina Pato impartirá magisterio en el Departamento de Música de la prestigiosa Universidad de Harvard, dentro del programa "The Blodgett Distinguished Artist in Residence". La ourensana ha sido elegida como "artista distinguuida" para el curso "Performing Musical Difference: Case Studies from the Silk Road Project", que arrancará el próximo 25 de enero. "Para min é unha honra grandísima. Que che den unha palmada na espalda e valoren o que fas de forma indivisual é moi grande", puntualizó la artista, que lleva ya seis años impartiendo cursos de verano en esta institución. También, involucrada en proyectos interdisciplinares como un trabajo sobre el poder de las artes en la educación en la sociedad, realizado con el departamento de Educación de Harvard.

Fue la profesora Kay Kaufman Shelemay, "un dos nomes grandes dentro da musicoloxía", destaca Pato, la que la eligió junto con su compañero de The Sil Road Ensemle, Shane Shanaham, para formar parte de este nuevo curso sobre "como utilizar a música para entender as diferencias e similitudes culturais".

En cuanto a su faceta como docente, afirma que "levo toda a vida metida nesto e a miña académica céntrase neste campo. Non nos podemos olvidar que viñen aos Estados Unidos hai 12 anos para facer o meu doutoramento". Sin embargo, en los últimos años, tras formar parte del Comité Presidencial de las Artes y las Humanidades de la administración Obama, "foi cando máis consciente fun do que é o poder das artes na sociedade. Nós, os artistas, tamén temos que asumir responsabilidades e recordarlle aos que tomen as decisión que as artes teñen un impacto moito máis grande do que eles entenden, sobre todo no campo da educación ou do benestar".

Un año ajetreado para la ourensana ya que además de impartir este curso durante el próximo semestre, aspira a dos galardones en los Premios Grammy, que serán en febrero. "Faime especial ilusión. Esta vez, máis porque é compartido cos meus colegas de profesión en Galicia", indicó.

El primer Grammy que consiguió fue hace nueve años y la segunda nominación, hace siete. "Que esta vez veña por un disco no que todos os membros do Ensemble estábamos compartindo cal era o noso concepto de fogar e no que eu implicaba a Anxo Pintos ou Roberto Comesaña, pois fame ilusión compartilo porque é un traballo en equipo", puntualizó.n