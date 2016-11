El papa pide “prudencia" a la hora de acoger a los refugiados

nnn La - El papa Francisco habló hoy de la obligación de acoger a los refugiados, aunque "con prudencia" para facilitarles la integración, y de la secularización en Europa, en la rueda de prensa en el avión de regreso de su viaje a Suecia.

A los medios que viajaban con él después de participar en los actos conmemorativos de la Reforma protestante, Francisco explicó que los Gobiernos no pueden cerrar las fronteras a los refugiados, pero también aconsejó "prudencia" a la hora de acogerlos en base a las posibilidades de cada país.

"En teoría no se puede cerrar el corazón a un refugiado, pero también hay que usar prudencia. Los Gobiernos tienen que ser muy abiertos a la hora de recibir, pero también calcular cómo poder colocarles", explicó Jorge Bergoglio.

Aseguró que "no es humano cerrar las puertas, no es humano cerrar el corazón y a la larga se paga y se paga políticamente". Pero agregó que también "se paga políticamente la imprudencia en los cálculos de recibir más de los que se puede integrar".

Francisco recordó que los refugiados que no se integran acaban "en guetos" y que "una cultura que no desarrolla en la relación con las cultura de los otros puede ser algo peligroso". No obstante, afirmó que Europa no tiene que tener miedo de la llegada de otras culturas, "porque Europa se ha construido con la integración de varias".

Francisco también distinguió entre emigrantes y refugiados al considerar que "emigrar es un derecho, pero que tiene que ser tratado con algunas reglas", mientras que "los refugiados huyen de la guerra, del hambre y de situaciones terribles y el estatus de refugiado necesita más cuidado y más trabajo".

secularización de europa

Francisco también abordó una pregunta sobre la secularización de Europa y explicó que aunque no sabe bien decir "quiénes son los responsables"; "siempre se puede decir que cuando se habla de secularización existe algo de debilidad en la evangelización", consideró.

El pontífice realizó un amplio análisis sobre la secularización y sus orígenes y concluyó que también ocurre "cuando el hombre se siente demasiado propietario de la cultura que ha recibido y comienza a crear otra cultura propia que ocupa el puesto de Dios creador" y puso el ejemplo de la Torre de Babel. "En la secularización se llega al pecado contra Dios creador", aseveró.

Asimismo, explicó que "no es un problema de laicidad de los Estados, porque se necesita una buena laicidad, una sana laicidad, pero que otra cosa es un laicismo".

Respondió también a una pregunta sobre el inicio de las negociaciones en Venezuela y recalcó que "el diálogo es el único camino para todos los conflictos". "Si no se dialoga, se grita y no hay otra solución. Yo, de corazón, apuesto todo por el diálogo y creo que se tiene que ir por este camino", respondió.

Confesó que no sabe cómo terminará porque es una situación "compleja" pero elogió a los negociadores por su "importante estatura política", en alusión al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, y a los exmandatarios de Panamá Martín Torrijos y de la República Dominicana Leonel Fernández. Recalcó que "el dialogo es el único camino para salir de los conflictos".n