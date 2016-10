Otra vez el debate de los horarios

Que los españoles tienen costumbres distintas a las de muchos otros europeos -por lo general, nos despertamos, comemos, salimos del trabajo, cenamos y acostamos mucho más tarde- es incuestionable; que el país -excepto Canarias- no se encuentra en el huso horario que le toca, también. En 1940, España, que debería tener la misma hora que Gran Bretaña y Portugal, la adelantó sesenta minutos para acompañar a otros países europeos continentales. Iba a ser una medida transitoria, pero ahí sigue.

Partidos como PP, PSOE y Ciudadanos dicen estar de acuerdo en volver a dejar las cosas en su sitio en aras a la conciliación, pero aún no se ha concretado nada. A este desfase hay que sumar que dos veces al año cambiamos el reloj: este domingo hay que retrasarlo una hora -a las tres serán las dos- pero comunidades como Baleares y Comunidad Valenciana no quieren hacerlo, aunque están obligadas por una directiva europea.

Pero, ¿qué hay detrás de esta petición o la de cambiar el huso horario? ¿Qué margen tienen el Gobierno y otras instancias políticas?

Los argumentos a favor y en contra son variados y se refieren a cuestiones económicas -ahorro energético, fomento del turismo-, sociológicas -conciliación- y hasta psicológicas de la población -alteración de los biorritmos, especialmente en niños y ancianos-.

Según estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el ahorro potencial en iluminación durante el "horario de verano" -de marzo a octubre-, podría haber alcanzado este año el 5 por ciento, unos 300 millones de euros, aunque otros expertos no lo creen demostrado.

La Consellería de Economía, a través del Instituto Energético de Galicia (Inega), destaca que el cambio de hora previsto para este fin de semana representa un ahorro potencial de energía en iluminación estimado en el 1 por ciento para el sector doméstico y del 3 por ciento para el sector servicios, alcanzando una disminución en el consumo eléctrico total en el conjunto de Galicia próximo al 0,4%.

husos horarios

Respecto a mantener el horario de verano indefinidamente, no se puede hacer nada al ser una norma de obligado cumplimiento para todos los miembros de la UE. Sin embargo, hay más margen para que España recupere el mismo horario que Gran Bretaña o Portugal. Y es que, tal y como explica el físico Pere Planesas, del Observatorio Astronómico Nacional, no hay ninguna resolución que obligue a los países a estar en un huso horario determinado.

La primera vez que se habló de la necesidad de establecer husos horarios a nivel mundial fue en 1884 en la Conferencia Internacional sobre el Meridiano (Washington) y se decidió que la referencia fuera el observatorio astronómico de Greenwich, cerca de Londres. Paralelamente se fue implantando un sistema mundial en la necesidad de estandarizar los horarios de los trenes y sustituir las horas locales empleadas en las distintas ciudades, ya que hasta finales del siglo XIX no existían ni siquiera horarios nacionales uniformes.

No obstante, España no es el único país que no está donde le corresponde. De hecho, debería haber 24 zonas horarias, tantas como husos, pero hay 39 (India, por ejemplo, difiere de la hora universal -GMT- en bloques de media hora y no de una hora).n