La ONU pide a Trump respeto para el compromiso del clima

La cumbre del clima de Marrakech (COP22) se convirtió ayer en un nuevo llamamiento al presidente electo estadounidense, Donald Trump, a respetar los compromisos climáticos. La reunión acogió la primera conferencia de las partes del Acuerdo de París y en ella se produjo el último discurso del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en una cumbre del clima.

Ban aprovechó su intervención para reclamar a los países que vayan más allá y pongan fin a las ayudas a los combustibles fósiles e impulsen las energías renovables, con el fin de evitar que las emisiones de gas de efecto invernadero toquen techo antes de 2020. Pero fueron sus palabras previas a su intervención en el plenario las que más atención despertaron, pues fue preguntado en rueda de prensa en repetidas ocasiones por las consecuencias de la elección de Trump, un conocido negacionista del cambio climático. "Espero que Trump comprenda la seriedad y la urgencia del fenómeno del cambio climático (...) Confío en que va a escuchar y evaluar esto y tomar las decisiones más acertadas", indicó Ban, presionado por los periodistas.

El secretario general de la ONU aseguró que trató la semana pasada con el presidente electo estadounidense varios asuntos relacionados con la paz, la seguridad y también con el cambio climático y se mostró optimista en cuanto al futuro de las negociaciones sobre el Acuerdo de París.

Más contundente se mostró el presidente francés, François Hollande, que también asistía en Marrakech a la primera conferencia de las partes, al recordar a Trump lo que su país "debe" hacer.

segundo emisor de gases

"Estados Unidos, primera potencia económica en el mundo y segundo emisor de gases de efecto invernadero, debe respetar los compromisos que fueron aprobados", subrayó Hollande, que arrancó sonoros aplausos de los asistentes. Hollande subrayó que mantendrá un diálogo con el presidente electo de Estados Unidos en un marco de "apertura y respeto, pero también con la exigencia, la determinación y en nombre de un centenar de países que ratificaron el Acuerdo de París".

El rey Mohamed VI de Marruecos intervino antes que ellos en esta conferencia de las partes e incidió en que "no actuar contra el cambio climático tendría graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad, ampliando los focos de tensión y de crisis a través del mundo". Además, solicitó la "implicación de todas las partes para facilitar la transferencia tecnológica, obrando por el desarrollo de la investigación e innovación en el ámbito climático".

Tras una interrupción para asistir al almuerzo que el rey Mohamed VI ofreció en el Palacio Real de Marrakech, los algo más de 70 jefes de Estado y de Gobierno reanudaron sus intervenciones en el plenario de la COP22. En su discurso, la jefa de cambio climático de la ONU, la diplomática mexicana Patricia Espinosa, les mandó un mensaje: aunque el pacto alcanzado en la capital francesa "nos guía en la construcción de un mundo bajo en carbono, esa transformación que promueve no va a ser fácil, por lo que necesitamos el liderazgo de los líderes del mundo más que nunca".

Rajoy no tiene "claro" que EEUU vaya a salir del Acuerdo de París

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no quiso elucubrar sobre la posibilidad de que la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos suponga la salida de este país del Acuerdo del Clima de París, algo que "no tiene en absoluto claro" que se vaya a producir.

Tras reunirse con Mohamed VI, durante su participación en la Cumbre del Clima de Marraquech (COP22), el jefe del Ejecutivo español insistió en que no quiere entrar ni en afirmaciones, ni en declaraciones ni en hipótesis porque lo que juzga son "hechos". Así, recordó que Estados Unidos ya ha ratificado el convenio que si cumplen todos puede suponer algo "muy positivo" para la salud de las personas en la actualidad y en el futuro próximo.

Rajoy recordó que hacía un año que se había alcanzado el "histórico" Acuerdo de París contra el cambio climático, que definió como "el mayor reto ambiental" y afirmó que lo que hay que hacer ahora es construir sobre esos cimientos y "pasar de los retos a la acción".

Así, aseguró que España está "plenamente comprometida" con este reto y, por ello, una de las primeras decisiones del nuevo Gobierno ha sido poner en marcha el proceso de ratificación del Acuerdo del Clima, que cree que tendrá una ratificación rápida porque todas las fuerzas políticas son sensibles a este asunto.

Asimismo, reitera que el Ejecutivo aprobará una Ley de Cambio Climático para fomentar una economía baja en carbono y que cree empleo. Finalmente, recalcó que España cumplió con Kioto 1 y Kioto 2 y que va a cumplir con el horizonte a 2031. "No tengo la más mínima duda", dijo.