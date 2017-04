Un medicamento genético hace efectiva la vacuna del cáncer

n n n Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universitat de València y del hospital La Fe han desarrollado un medicamento genético que hace efectiva la vacuna contra el cáncer y que en un año podría estar listo para probarse en humanos si se contara con la financiación necesaria. Así lo asegura el catedrático de Farmacología de la UV y farmacólogo clínico de La Fe Salvador Aliño, quien encabeza el grupo de investigación que trabaja en el desarrollo de este medicamento, que ha demostrado su eficacia contra el melanoma en animales y que podría aplicarse a cualquier tipo de cáncer.

Hasta el momento se ha logrado que las vacunas sean eficaces de forma preventiva, es decir, si se aplican previamente a la implantación del tumor éste no se desarrolla, pero ese sistema implicaría vacunar a toda la población de todos los tipos de cáncer, algo que para Aliño no es asumible para nadie.

Sin embargo, añade que si se aplican una vez el cáncer está implantado la vacuna no es efectiva, debido a que cuando se desarrolla un tumor el organismo genera "cierto grado de tolerancia" al mismo que las vacunas no son capaces de anular. Por ello, los investigadores valencianos, entre los que se encuentran, además de Aliño, María José Herrero, Antonio Miguel y Luis Sendra, han trabajado en el desarrollo de un medicamento genético (con células modificadas genéticamente) que permita "silenciar" los genes responsables de esa "tolerancia" al tumor, para después aplicar la vacuna.

respuesta en animales

Con el sistema desarrollado, publicado en la revista "OncoTargets and Therapy" y que ha demostrado su eficacia en ratones, el organismo recupera la actividad antitumoral y neutraliza las células infectadas, con lo que el cáncer se cura.

El objetivo de este equipo investigador era evaluar si combinar la vacunación terapéutica con el silenciamiento de los genes que codifican estas moléculas de ubicación tanto extra como intracelular mejoraba la respuesta antitumoral, algo que han demostrado, de momento, en animales.

Este trabajoha demostrado que la vacuna de células tumorales, combinada con el silenciamiento de genes Foxp3 o CTLA4, puede aumentar la eficacia de la vacunación antitumoral terapéutica. El siguiente paso sería lograr los mismos resultados con genes humanos en laboratorio, pero el problema, según relata Aliño, es que "no hay financiación para desarrollar el medicamento de silenciamiento en genes humanos".

Este farmacólogo calcula que el medicamento podría estar terminado en un año si se tuviera la financiación necesaria, que estima en unos 50.000 euros, correspondientes al trabajo de una persona durante todo un año, pero lamenta las dificultades que tienen los investigadores para lograr fondos.

A partir de ahí, quedaría obtener la autorización de la Agencia del Medicamento para hacer los ensayos clínicos en pacientes y poder poner en el mercado una terapia efectiva contra al cáncer.

Aliño defiende que las vacunas contra el cáncer son "una alternativa muy atractiva" pues su potencial terapéutico es "muy elevado" y tienen un riesgo "muy bajo".

El estudio de la biopsia líquida, a 50.000 euros de su financiación

Oncomet encara los cuatro últimos días de la campaña de micromecenazgo para el estudio de la biopsia líquida a menos de 50.000 euros de su objetivo. Por el momento, lleva 450.067 euros recaudados y miles de personas y colectivos colaborando y apoyando la campaña puesta en marcha en enero por el grupo de Oncología Médica Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (Oncomet).

El director de Oncomet, Rafael López, y miembros del grupo de investigación informaron ayer sábado por la mañana en la Praza de Abastos sobre los pormenores y las ventajas de la biopsia líquida en la lucha contra el cáncer, pidiendo un empujón final en los últimos días de campaña.

A la mesa informativa se unió el actor y presentador Manuel Manquiña, quien mostró su apoyo al estudio de la biopsia líquida.

Esta nueva técnica de lucha contra el cáncer permitiría, según indicado Oncomet, "adelantar el diagnóstico y tratar la enfermedad en estados más tempranos, seleccionando mejor los tratamientos". Muchos pacientes gallegos se están beneficiando ya de las ventajas y el éxito de esta campaña permitiría abrir nuevas vías de tratamiento.

“Esta técnica se está empezando a aplicar al 1% de su potencial y creemos que dentro de unos 5 o 8 años se utilizará ya de forma masiva en los hospitales de España. Lo que se pretende con esta campaña de micromecenazgo es acelerar el proceso. Si no contamos con fondos para investigar estaríamos hablando del doble de tiempo”, asegura Rafael López.n