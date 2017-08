María espera una reducción de estómago desde hace tres años

María del Pilar Rivero tiene 54 años y lleva más de tres en lista de espera para someterse a una cirugía de reducción de estómago. Esta vecina de As Telladas, en el concello de Porqueira, pesa más de 130 kilos y afirma que su movilidad se ha reducido hasta el punto de no poder salir de su casa. "Cada vez me sinto máis inútil. Non podo saír a respirar aire puro porque so con camiñar un pouco, xa me afogo", lamenta. Duerme con oxígeno y con un aparato para el tratamiento de las apneas. "Non teño vida sentimental. Non podo falar co meu home de noite. Desde que poño a máscara ata que a quito ao día seguinte non podemos conversar entre nós".

Asegura que la cirugía bariátrica es la única opción que le permitiría llevar una vida normal. Una intervención que se le practicaría en Vigo ya que en Ourense no se cuenta con este servicio. Lleva desde el 30 de mayo de 2014 esperando a que la llamen. De hecho, en el pasado mes de junio presentó una reclamación en el centro de salud de Xinzo para acelerar la intervención. "Eu non pido esta operación por estética, senón para mellorar a miña calidade de vida", recuerda. "Eles (en alusión a los responsables sanitarios) veno moi fácil, pero... Mira, teño unha filla que está en Ourense, que vive nun tercero piso, e non a podo ir ver porque non podo subir ás escaleiras. Afógome", afirma sin evitar emocionarse.

María de Pilar probó todas las dietas, pero ninguna le ha funcionado. Reconoce que siempre fue de constitución fuerte, aunque sus problemas de sobrepeso empezaron con 30 años a raíz del uso de antidepresivos. Su estado de salud empeoró con el paso de los años hasta el punto de que en la actualidad padece varias enfermedades crónicas. Sufre diabetes, hipertensión y retinopatía severa. Además, perdió visión, padece problemas circulatorios y desgaste de columna y, en la actualidad, úlceras en una de sus piernas. "Solo que colla algo de frío xa teño que poñer o osíxeno. Ao mínimo cambio de temperatura, son moi propensa a coller un catarro", apunta.

El Sergas prevé operarla antes de que acabe el año

Desde el Sergas, prevén operar a María del Pilar Rivero antes de que acabe el año, si cumple con los parámetros clínicos para la operación. "A lo mejor, cuando la llamen para operarla, puede haber tenido algún tipo de complicación que no lo hace posible", matizan. Afirman que el caso de esta vecina del concello de Porqueira está dentro del tiempo de espera habitual para este tipo de intervenciones. "Se supone que no tiene ningún tipo de prioridad grave". Por otro lado, reconocen que no hay una lista de espera concreta para cirugía bariátrica. "Se va operando según van surgiendo casos concretos. Tampoco son excesivos".

La semana pasada, la afectada recibió respuesta a la reclamación presentada en Xinzo. Desde Subdirección de Atención ao Paciente e Calidade del CHUVI reconocen la demora. "La gerencia es conocedora de este problema, que es debida a la elevada presión asistencial existente en nuestro servicio de Cirugía General y a la obligación ineludible de atender prioritariamente a los pacientes urgentes y preferentes y/o en situación de riesgo vital como accidentes o neoplasias", se recoge en el escrito.