Les Luthiers: "Nos encanta que en casa nos reconozcan"

n n n El grupo argentino Les Luthiers, que combina el humor con la música a través de instrumentos artesanales, recibió ayer "con muchísima emoción" la noticia de su elección como Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017 y afirman que consideran a España como su segunda "patria".

"Lo recibimos con muchísima emoción y con mucho alivio porque hace tantos años que coqueteamos con el premio que nos fuimos acostumbrando a la sensación de que tal vez nos lo merecíamos", bromea Carlos López Puccio, uno de los integrantes del conjunto.

López aseguró que el galardón es un "honor" y que la única "pega" que tiene es no poder compartirlo con Daniel Rabinovich, miembro fundador del conjunto, fallecido en 2015. "Lo extraño mucho a Daniel Rabinovich. Me habría encantado tanto que estuviera con nosotros, porque se lo merece tanto como nosotros y porque estuvo 50 años luchando para mantener el grupo a flote", señaló.

Los músicos y humoristas ven este galardón como algo aún más especial por llegar de un país que consideran su "segunda patria". "Todos tenemos la española como nuestra segunda nacionalidad y sentimos España como nuestra propia casa y nuestra patria, realmente. Nos encanta que en casa nos reconozcan y nos mimen", prosiguió López.

Para el integrante de Les Luthiers, "aparte de la carrera" del "humor refinado" y de "inventar un género mixto y polimórfico", el jurado se fijó también en que el grupo hizo un "uso intensivo del idioma castellano" y "tendió puentes entre España y Latinoamérica".

"Unos puentes diferentes de los que siempre tuvimos, que transcurrieron por el humor y por la sonrisa cómplice utilizando el idioma español", añadió. "Estamos siempre entre los límites y las fronteras del arte, del humor, del espectáculo, de la payasada o el teatro de ideas. Es una mezcla que yo entiendo que a un jurado le resulte difícil clasificarnos, incluso premiarnos, porque somos buenos para unas cosas y no para otras", opinó.

El artista considera que este premio resume la sensación de que son "inclasificables pero dentro de esa inclasificación tienen un mérito que los hace distintivos".

Este grupo, integrado actualmente por Marcos Mundstock, Carlos Núñez, Carlos López, Jorge Maronna, Horacio Turano y Martín O'Connor, inició su andadura artística hace 50 años y desde entonces han creado más de 30 espectáculos que han representado por toda Iberoamérica.

De gira actualmente por Argentina para estrenar un nuevo espectáculo en la ciudad de Rosario (centro), dedican habitualmente una parte de su año a actuar en España. "Esto nos ha cambiado un poco el calendario. Naturalmente, tendremos que estar en octubre en Oviedo y con todo gusto", contó López.

En su fallo, el jurado destacó que el grupo argentino es un "espejo crítico y un referente de libertad en la sociedad contemporánea".n