Langui: "Si yo he podido, ¿por qué no vais a poder vosotros?"

n n n El rapero, actor y productor musical Juan Manuel Montilla 'El Langui' participó ayer en la ICC Week para impartir una masterclass sobre la cultura como medio de superación. No fue un simple eslogan.

Ante una abarrotada sala del centro cultural Marcos Valcárcel, Langui contó cómo logró hacerse un hueco en la radio -y luego en televisión-, y también habló de cómo la música le sirvió de vía de escape para expresar "lo que llevaba dentro".

"Veo muchos niños aquí, algunos estaréis en una época difícil. A mi no me motivaban los estudios pero sí el rap, y por aquel entonces mis letras eran algo violentas. Aquello no gustaba a mis padres, pero uno va creciendo y las cosas cambian", comenzó Langui, que pidió a los padres que "tengan algo de paciencia si se ven a sus hijos enganchando alguna expresión artística".

Animó a los jóvenes allí presentes a utilizar la música como vehículo de expresión, y les aconsejó que se valiesen de la tecnología para darle difusión. "No sabéis a dónde os va a llevar. Eso es lo que yo he hecho, puse empeño en lo que creía, y si yo he podido, ¿por qué no váis a poder vosotros?", preguntó. Langui contó cómo Radio Nacional Española (RNE) le rechazó en un inicio por "no tener cabida en la radio". Explicó que supo reconocer que le faltaba experiencia y que, en vez tirar la toalla, empezó a grabar sus propios programas de radio, desde la habitación de su casa.

Acompañado por algunos amigos, día a día fue aprendiendo y especializándose. Usó internet, tal y como aconsejó a los niños, para difundir lo que hacía. "Las redes sociales son un gran escaparate, nos dan muchas posibilidades. ¿Y quién sabe si desarrollando esta creatividad puede aparecer alguna oportunidad?". La suya terminaría apareciendo en forma de telefonazo de RNE. Tendría su programa. Y de ahí a la televisión. "Os pongo un pequeño ejemplo que se ha convertido en grande para mí, pero vosotros podéis hacer lo mismo", insistió.n