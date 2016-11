El mundo del espectáculo llora la muerte de Leonard Cohen

Estrellas de la música y de Hollywood lamentaron en las redes sociales la muerte del emblemático artista canadiense Leonard Cohen, quien falleció este jueves a los 82 años.

"Esto es desgarrador", dijo en su cuenta de Twitter el actor y músico de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, quien dio las gracias a Cohen por sus canciones y que además compartió citas de temas como "Suzanne" o "Bird on The Wire".

"No puedo expresar con palabras lo que ha significado Leonard Cohen en mi vida", afirmó el músico español Enrique Bunbury, que mostró su "profundo agradecimiento" y "amor absoluto" por la figura del cantautor.

La también canadiense Alanis Morissette recordó a Leonard Cohen con un emoticono triste, mientras que el estadounidense Justin Timberlake destacó "el espíritu y el alma incomparables" del fallecido.

"Descanse en paz", publicaron otros artistas como la cantante estadounidense Carole King o el guitarrista de Guns N` Roses, Slash.

"Qué triste noticia... El gran Leonard Cohen ha muerto. Gracias por lo que tu música ha hecho por la humanidad. Bondad, amor, belleza, poesía", expuso, por su parte, la estadounidense Regina Spektor.

Asimismo, la Academia de la Grabación de Estados Unidos difundió un comunicado en el que destacó la influencia de Cohen "durante más de cinco décadas".

También subrayó que se convirtió en "uno de los poetas pop más reverenciados y en un punto de referencia para muchos cantautores".

"Su extraordinario talento tuvo un profundo impacto en incontables cantantes y cantautores", añadió la nota de la Academia, que indicó además que Cohen era un artista muy querido y que será "terriblemente extrañado".

Del mismo modo, diferentes celebridades de Hollywood compartieron en las redes sociales su tristeza y pesar.

"¡Oh, no, no justo ahora! No puedo estar de luto por América y por Leonard Cohen", dijo el actor colombiano John Leguizamo, como referencia al triunfo del republicano Donald Trump en las elecciones estadounidenses.

"Querido Leonard Cohen, gracias por las noches tranquilas, la reflexión, la perspectiva, las sonrisas irónicas y la verdad", señaló Russell Crowe.

"¡Oh, no! El mejor de los mejores. Esto es espantoso", dijo la actriz Mia Farrow, mientras que el intérprete Rob Lowe apuntó que había vivido el fallecimiento de "muchas leyendas" pero que nunca había visto "tantas citas" de su trabajo para llorar su muerte, en alusión a las numerosos versos de las canciones y los poemas de Cohen que inundaron hoy las redes sociales como homenaje.