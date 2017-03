La Justicia europea permite a las empresas prohibir el velo

n n n La justicia europea avala que las empresas privadas prohíban a sus empleados lucir velo islámico en el lugar de trabajo, siempre que la normas internas de indumentaria afecten a cualquier símbolo religioso, filosófico o político y no solo a las personas de una confesión en particular. Así lo estableció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la máxima instancia judicial comunitaria, que no consideró discriminatorio que una empresa belga despidiera a una recepcionista tras negarse a quitarse el pañuelo islámico en su puesto de trabajo.

La corte, no obstante, precisó que una norma interna en ese sentido sí podría resultar discriminatoria si ocasiona "una desventaja particular a aquellas personas que profesan una religión o tienen unas convicciones determinadas". El TJUE se pronunció en línea con las conclusiones presentadas el pasado marzo por una abogada general de la corte, que también razonó que es admisible prohibir llevar velo en una empresa cuando se enmarque dentro de una política de neutralidad en materia religiosa o de convicciones.

La corte solventa así una consulta del Tribunal de Casación de Bélgica ante el caso de una mujer que fue despedida por no respetar la norma interna de su empresa, que prohibía lucir prendas de tipo religioso para mantener la "neutralidad" de cara a los clientes del negocio. La demandante en cuestión, Samira Achbita, fue contratada en 2003 como recepcionista por la compañía GS4, que presta servicios para el sector público y privado.

Críticas del mundo islámico

Tras conocer la sentencia, el presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), Riay Tatary, aseguró que hay que "defender incesantemente la libertad religiosa", aunque matizó que este fallo tiene "sus connotaciones propias" y "no se puede entender genéricamente como una prohibición" para todos los países. Por su parte, Movimiento contra la Intolerancia indicó que la sentencia sería "inaplicable" en España.

"Nosotros debemos defender incesantemente la libertad religiosa, especialmente de la mujer, sea musulmana o no", subrayó Tatary, para insistir en que los musulmanes defienden "que nadie le obligue a poner o quitar" esta prenda pues debe ser "una decisión libre de la mujer".

En esta línea, el presidente de la ONG Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, indicó que "es una sentencia que que va contracorriente de la historia porque una persona, aunque entrara en una empresa en el momento de no llevar velo, puede cambiar opinión y tiene que tener derecho a su propia identidad, salvo que la incompatibilidad fuera objetiva y manifiesta, que hubiera algún tipo de imposibilidad absoluta", precisó.

Además, el recién reelegido presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, instó a respetar el derecho a la libertad religiosa porque se trata de un derecho fundamental y ninguno de ellos "puede ser separado y convertido en absoluto".n