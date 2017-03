Julia Roberts en Pretty Woman moría de una sobredosis en el guión original

De acuerdo a las declaraciones del expresidente de Walt Disney Studios, Jeffrey Katzenberg, el personaje al que dio vida Julia Roberts fallecía de una sobredosis en la versión original. "No puedo decirte cuánto tiempo pasamos debatiendo", decía el exejecutivo a Page Six del New York Post. "Como guión, Pretty Woman fue una película para público adulto sobre una prostituta del Boulevard de Hollywood. Por cierto, en la versión original -que es bastante oscura - creo que ella moría de sobredosis", añadió.

El productor televisivo de 66 años explicó que Disney no estaba muy conforme con un final tan sombrío. "Convencer (a la gente) de que deberíamos hacer eso en Walt Disney Co., y que es un cuento de hadas y una película de princesa, a mucha gente le habría costado verlo".

"Pero, como dicen, el resto es historia", subrayó. Con estas declaraciones se constatan las informaciones que rulan desde hace años sobre la reescritura del guión original de la comedia que protagonizaron la 'novia de América' y Richard Gere. En marzo de 2015, el guionista J. F. Lawton, aseguraba que si el final original se hubiera mantenido nunca se hubiera llevado a cabo la producción. "Garry (el director) fue lo suficientemente inteligente, porque tiene increíbles instintos pop, para decir: 'OK, esto es lo que la gente quiere ver, quieren ver el cuento de hadas", comentó el creador.

Una decisión acertada que convirtió aquella película en un gran éxito de taquilla (463 millones de dólares), dio un vuelco a la carrera de Roberts y la jalonó como la mayor recaudación de Disney hasta la fecha. En España, su emisión televisiva es de récord. Desde 1994 se ha emitido 20 veces en las tres principales cadenas generalistas (ocho veces, en La 1; 12, en Telecinco; y una, en Antena 3), siendo la primera todo un hito de la historia de las audiencias, con más de nueve millones de espectadores y un 55,6% de cuota de pantalla.