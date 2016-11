Homeschooling, la escuela en casa

En Estados Unidos un padre o una madre que quieran educar a sus hijos en casa pueden elegir planes de estudios, métodos y bibliografía y tienen mando sobre la administración total del tiempo. Las cifras de esta práctica aumentan, mientras las familias se organizan en grupos afines, para no perder el contacto social.

Las horas no alcanzan, asegura Paula Castaño, una bailarina profesional que está criando a sus dos hijas entre ensayos, actuaciones y países. El preescolar de la mayor, Matilda, de 6 años, lo hicieron entre Estados Unidos, España y Colombia. El padre de las niñas es músico, viaja mucho y no quieren separarse demasiado tiempo. Pero la motivación principal por la enseñanza en casa no es la presión de una vida casi nómada, sino que Paula cree que a los 4 ó 5 años un niño no está preparado para tantas horas sin sus padres. Dice que el sistema de enseñanza tradicional está mal diseñado, que está más enfocado en el trabajo de los padres que en el bienestar emocional del niño. Como necesitaban ingresos y Paula no quería desvincularse de su profesión, montó una escuela de "danzas del mundo", adonde asisten alumnas y alumnos que practican el homeschooling y otros que no. La idea es no desvincularse de la sociedad.

Si en adelante sus hijas deciden estudiar en la escuela común, Paula no se lo impedirá. Esta familia está comenzando un camino al que acuden cada vez más padres, fundamentalmente por sentirse agobiados con tantas tareas escolares.

Estudiar en casa es muy sencillo en Estados Unidos. Solo se necesita la voluntad, notificarlo al sistema de enseñanza público y enviar un aval de un especialista, solo una vez al año, para dar cuenta del rendimiento individual del estudiante. Así lo confirmó una maestra que lleva 13 años practicando la educación en casa, Cybele Botrán, una californiana con máster en Educación, descontenta también con el poco tiempo que les quedaba para visitar museos y hacer actividades recreativas en familia.

En 2003 comenzó con su primer hijo, Miguel, que ahora tiene 20 años y estudia Astrofísica en la universidad. Luego siguió con los otros dos, Adrián, de 18, y Sophia, que tiene 16. Casada con un español y asentada en Miami, Cybele recuerda cuando se reunía en los parques de la ciudad con otras familias que también practican el homeschooling. Según ella, no es necesario ser profesora. Más bien eso complica el tema, "porque una tiende a mirar la educación en casa como si fuera el colegio y realmente no lo es".

Según la oficina de prensa de Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade, 3.220 estudiantes practican la educación en el hogar. Este condado es el cuarto en cantidad de alumnos (345.000) del sistema de escuelas públicas de todo el país, por detrás de Nueva York, Los Ángeles y Chicago.

Aunque esta posibilidad existe y cada vez se escucha más hablar del "homeschooling", otros padres creen que no hay nada mejor para un niño que los centros escolares corrientes.n