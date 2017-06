Una guía invita a escuchar a los niños para descubrir el acoso

n n n La sección educativa del Colegio Oficial de Psicología de Galicia acaba de editar una guía que, bajo el título “Axúdalle fronte ao acoso escolar”, está orientada a padres y familias para incrementar el conocimiento sobre el acoso escolar y ayudar a detectar los "indicadores" de una situación de este tipo, un proceso que, según explican los experto en esta materia, debería comenzar siempre por "escuchar a los niños".

Así lo indicó una de las responsables de esta publicación, Begoña Castro, que precisa que la guía está orientada de forma "específica" a las familias de los niños que pueden estar sufriendo acoso escolar, la parte "más vulnerable" de la cadena.

Con un enfoque práctico, el documento aborda diferentes puntos relacionados con el acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar, matoneo escolar, maltrato escolar o en inglés "bullying") . La guía explica pormenorizadamente en qué consiste este fenómeno tan de moda en los últimos tiempos asi como los tipos que presenta, los indicadores ante los que se debería estar "alerta" y las orientaciones de actuación.

En la actualidad, según apunta Begoña Castro, son muchos los padres que se dirigen a entidades privadas o a consultas de salud mental reclamando información sobre esta cuestión por el "desconocimiento que tienen sobre el acoso escolar y la creencia de que desde los centros no se está actuando", algo que, según precisa la experta, "no es cierto".

NO TODO ES ACOSO

Del mismo modo, Castro Iglesias ha hecho hincapié en la necesidad de "poner sobre la mesa que no todo es acoso escolar. Para que realmente sea acoso escolar tienen que darse una serie de criterios", ha apuntado, al tiempo que ha incidido en diferenciar estas situaciones de los conflictos escolares, algo para lo que los profesionales de los centros escolares están plenamente capacitados.

Entre esos criterios, la experta ha apuntado la "intención de hacer daño" a una "víctima indefensa", el "desequilibrio de poder" y la "conducta reiterada a lo largo del tiempo". "En los centros está protocolizado, pero entre las familias hay mucha alarma", ha dicho Begoña Castro recordando el motivo de esta guía. En todo caso, dijo que cualquier intervención, al detectar los indicadores de acoso escolar, pasa por "escuchar a los menores" y "nunca dejarlo pasar".

En particular, Begoña Castro apuesta por que el niño que posiblemente está siendo acosado "no sea juzgado" y reciba "apoyo emocional" en el proceso, evitando expresiones del tipo "eso no tiene importancia" o "no eres al único al que le pasa".

En "primer lugar" los padres pueden acudir al centro escolar, donde el análisis y tratamiento de este tipo de casos está "protocolizado" para, en colaboración con los profesores y tutores, determinar si se trata de acoso escolar y ponerle freno.n