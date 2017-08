Galicia come y bebe como solo ella sabe

PEMENTO DE HERBÓN

PIDEN UN EMOTICONO PROPIO

La parroquia de Herbón, en el municipio coruñés de Padrón, celebró la XXXIX edición de la tradicional fiesta de sus afamados y deliciosos pimientos, en la que un año más se exaltó este producto de la gastronomía local, y que ya reclama un emoticono propio en los chats y redes sociales. A lo largo de la mañana, y tras la lectura del pregón, se despacharon hasta 3.500 raciones de pimientos para los asistentes que abarrotaron el campo de la feria de la localidad.

Unos pimientos que aunque son popularmente conocidos como de Padrón, cuentan con la particularidad de proceder, en su totalidad, de las huertas de los vecinos de la parroquia de Herbón, quienes desinteresadamente aportan a la comisión de fiestas la materia prima necesaria para esta celebración, que esta vez rondó los 800 kilos.

FESTA DO ALBARIÑO

EL VINO SE HERMANA

La Festa do Albariño continúa y lo hace con buen tiempo y una notable afluencia de amantes a los prestigiosos caldos y a la diversión. Durante la jornada, la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, asistió al acto de hermanamiento del Capítulo Serenísimo do Albariño que tuvo lugar en el Pazo de Fefiñáns en Cambados.

En el acto, se hermanaron el blanco albariño con el de la Cofradía de Arinto de Bucelas, en Portugal, mientras el tinto Rías Baixas lo hizo con el vino Monastrell de Jumilla, en Murcia. El acto consistió en el relleno y sellado de una botella que contiene la mitad del vino albariño Rías Baixas y la otra mitad de cada uno de los vinos hermanados. El objetivo es seguir promoviendo y defender los productos de calidad de estas regiones vinícolas.

trump y putin, de relax

vacaciones para los líderes

Mientras todo el mundo habla de las relaciones entre EUU y Rusia, sus presidentes decidieron que es el momento de hacer una pausa. Turno para las vacaciones. Y ahñi Vladimir Putin sabe como moverse. El ruso volvió a dejar imágenes sorprendentes en su tradicional visita siberiana. Pescando, haciendo senderismo y, no podía faltar, con su habitual posado sin camiseta. En el caso de Trump, el estadounidense llegó el viernes a su lujoso club de golf en Bedminster (Nueva Jersey), donde disfrutará de lo que la Casa Blanca describió como unas "vacaciones de trabajo" que coinciden con unas obras de reparación del sistema de ventilación en la residencia presidencial. El golf jugará un importante papel para el magnate, que acudió acompañado de su esposa Melania.

reunión de santalices

compartir Apellido y mantel

Una celebración que comienza a ser clásica en cada verano es la reunión de aquellas personas a las que les une el apellido Santalices. Entre ellos Miguel Ángel Santalices, presidente del Parlamento gallego y presidente del comité organizador de estas "xuntanzas" familia. Ya van seis ediciones, con la que tuvo lugar en Soutomaior (Pontevedra) y que volvió a dejar claro el buen ambiente y los estrechos lazos que unen a todos los participantes.

STEPHANIE SIGMAN

DE CHICA BOND A DAR MIEDO

La actriz mexicana Stephanie Sigman, que sorprendió en "Miss Bala" y como "chica Bond" en "Spectre", se pasa ahora al terror en "Annabelle: Creation" y afirma sentirse "privilegiada" por ser parte de esa franquicia iniciada por "Expediente Warren". "Me siento privilegiada y afortunada de que mi primer proyecto de terror sea con una saga y un equipo tan exitoso, importante y creativo", indicó la intérprete de 30 años.n