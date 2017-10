Felipe VI entrega las insignias a los ganadores de los Premios Princesa

El acto ha tenido lugar en el Hotel Reconquista de Oviedo como prólogo a la ceremonia de entrega de los premios que se va a celebrar esta tarde en el Teatro Campoamor.



El presidente asturiano, Javier Fernández, ha sido el primero en saludar a los Reyes en el Salón Covandoga, la antigua capilla del hospicio y hospital del siglo XVIII que ahora es un hotel.



A continuación, han desfilado los presidentes de los jurados de los distintos premios y los patronos de la Fundación Princesa de Asturias, antes de hacerlo los galardonados.



Los primeros han sido los físicos estadounidenses Rainer Weiss, Kip S. Thorne y Barry C. Barish y la representante de la Colaboración Científica LIGO, ganadores del Premio a la Investigación Científica y Técnica.



A continuación, han ido saludando a los Reyes y recibiendo sus insignias el resto de distinguidos, entre ellos el artista sudafricano William Kentridge (Artes), la pensadora británica Karen Armstrong (Ciencias Sociales), el escritor polaco Adam Zagajewski (Letras) y la Hispanic Society of America, (Cooperación Internacional), representado por su presidente, Philippe de Montebello.



Don Felipe también ha entregado la insignia a los componentes del grupo cómico argentino Les Luthiers, ganadores del Premio a la Comunicación y Humanidades, con quien ha intercambiado algunos comentarios en tono distendido.



También ha destacado la presencia de algunos de directivos y jugadores de la selección masculina de rugby de Nueva Zelanda, All Blacks, esta vez vestidos de traje y corbata, que han sido reconocidos con el Premio de los Deportes.



El último en recibir la condecoración ha sido el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, con quien Felipe VI mantuvo esta mañana una reunión bilateral.



Como es costumbre, después del acto de las insignias, los Reyes comparten un almuerzo en el hotel con los premiados, patronos y miembros de los jurados, al que se ha sumado la reina Sofía, que ha llegado a Oviedo acompañada por la presidenta del Congreso, Ana Pastor.