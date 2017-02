Error histórico en los Oscar

Todo apuntaba a que "La La Land", tras obtener los galardones al mejor director (Damien Chazelle), mejor actriz (Emma Stone), mejor banda sonora original, mejor canción original ("City of Stars"), mejor diseño de producción y mejor fotografía, se coronaría como mejor película y, de hecho, así lo anunciaron Warren Beatty y Faye Dunaway. Sin embargo, algo no encajaba. Se notó en el rostro del veterano actor, que al abrir el sobre lanzó un gesto de extrañeza a su alrededor. A la pareja le habían hecho entrega del sobre equivocado. Sin embargo, como nadie de la Academia se pronunció, Beatty prosiguió y le pasó el sobre a Dunaway, que leyó el nombre de "La La Land" que aparecía junto al de Emma Stone, el premio entregado justo antes.

"Hay un error. 'Moonlight', vosotros sois los ganadores de la mejor película. Esto no es una broma", advirtió Jordan Horowitz, uno de los productores de "La La Land", cuando ya estaba todo el equipo en el escenario. Y Barry Jenkins, director de "Moonlight" y que instantes antes había ganado el Oscar al mejor guión adaptado, simplemente tuvo tiempo de afirmar: "Al diablo con los sueños porque esto es realidad". Ese potente drama independiente también se alzó con el Oscar al mejor actor de reparto, para Mahershala Ali, que se convirtió en el primer intérprete musulmán en ganar el premio de la Academia y fue padre por primera vez hace cuatro días.

La noche no fue finalmente el cuento de hadas con el que soñaba "La La Land", pero sí lo fue para su director, Damien Chazelle, que se convirtió en el realizador más joven de la historia en alzarse con el trofeo, con tan solo 32 años y 38 días.n