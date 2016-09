Educación corrige a la OCDE y rebaja la tasa de "ninis" al 19,4%

n n n El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte advirtió ayer de que el dato del 22,8% de jóvenes de entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan en España en 2015, que indica la OCDE en su último informe "Panorama de la Educación" es menor, concretamente, del 19,4%, pues esta organización tiene en cuenta la cifra del primer trimestre del año para hacer la comparativa por países y no la del último, según indicaron a Europa Press fuentes de este departamento. "La estadística elaborada por el ministerio tiene en cuenta todo el año 2015 y el resultado es muy diferente: el porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que ni estudia ni trabaja bajó en 2015 al 19,4%", precisan las mismas fuentes, que recuerdan además, que la última edición de este informe de la OCDE, presentado ayer a nivel mundial, "no refleja la situación actual de 2016 porque aporta datos de 2013-2014 y algunos de 2015", por lo que no consideran que sean números actualizados.

Asimismo, apuntan que en el curso del que parte este informe, la LOMCE sólo estaba implantada en los cursos impares de Primaria, "luego no puede reflejar los efectos de la puesta en marcha de la ley en su conjunto". Sobre el recorte de fondos públicos destinados a la educación sobre el que llama la atención el documento, justifican que los presupuestos en 2013 "ya eran restrictivos, estabilizándose el gasto público en educación en 2014 y aumentando en 2015 y 2016".

la inversión, a debate

A este respecto, OCDE hace la advertencia a España de que "un sistema de alta calidad necesita una financiación pública sostenible" como consecuencia del descenso de la misma en este país entre 2009 y 2013. Desde el ministerio señalan también que en 2014 subió el gasto del conjunto de las Administraciones Públicas hasta los 44.518 millones de euros, es decir, "un 0,1% más con respecto al año anterior".

Recuerdan también que la inversión del Ministerio de Educación en ese ejercicio ascendió a 1.946, 8 millones de euros, sin deducir las transferencias a las comunidades autónomas, y que esto supuso una subida del 9,9% con respecto al ejercicio anterior; y que con las transferencias a las autonomías, el gasto del Gobierno asciende a 1.699,8 millones, un 10,3% con más que en 2013.

Desde el ministerio destacan del informe el apartado del documento dedicado al salario de los profesores españoles y, en concreto, que "es superior al de la media del conjunto de países de la OCDE y de la UE22, tanto si se compara la retribución inicial como después de 15 años o la retribución máxima en la escala". El departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo saca pecho de la mejora del dato de abandono escolar prematuro --alumnos que dejaron de estudiar tras aprobar la ESO--. El informe de esta organización internacional recoge el de 2014 (23,6%) y recuerda que en la actualidad se sitúa en el 19,7%, "el dato más bajo de la historia de España".

Sobre la escolarización en Infantil, subraya que España es uno de los pocos países pertenecientes a la OCDE donde es prácticamente plena y que más de la mitad de estos niños están matriculados en instituciones públicas.n