Dylan: "Nunca me pregunté si mis canciones son literatura"

El premio Nobel de Literatura, Bob Dylan, aseguró el sábado en un discurso escrito de agradecimiento del Premio Nobel que nunca ha tenido tiempo de preguntarse si sus canciones son literatura, pero agradeció a la Academia Sueca que sí lo haya hecho y que haya dado "una respuesta tan maravillosa" al concederle el galardón.

Dylan no asistió a la ceremonia de los Premios Nobel por tener otros compromisos y es la primera vez que rompe públicamente su mutismo desde que le dieron el galardón en octubre al escribir un discurso que fue leído al final del banquete de honor por la embajadora de Estados Unidos en Suecia, Azita Raji. El esquivo cantautor estadounidense comenzó su discurso escrito lamentando su ausencia, pero aseguró que estaba "totalmente en espíritu" y que se sentía honrado por haber recibido "un premio tan prestigioso".

Recibir el Premio Nobel de Literatura era algo "que nunca habría podido imaginar, ni verlo venir", aseguró Dylan y recordó que desde pequeño ha "leído y absorbido" las obras de algunos laureados, "gigantes de la literatura" como Rudyart Kipling, George Bernard Shaw, Thomas Mann, Pearl S. Buck, Albert Camus o Ernest Hemingway. "Que ahora yo me una a semejante lista de nombres realmente va más allá de las palabras", afirmó el cantautor.

como estar en la luna

"Si alguien me hubiera dicho que tenía la más mínima oportunidad de ganar el Premio Nobel, habría pensado que tenía las mismas que de estar en la luna. De hecho, en el año en que nací (1943) y en otros después nadie en el mundo fue considerado lo bastante bueno para lograrlo". Sin embargo, continúa el discurso de Dylan, "ni una sola vez he tenido tiempo de preguntarme: `¿son mis canciones literatura?", aseguró. En su texto recordó que cuando empezó a escribir canciones, siendo adolescente, e incluso al tener algo de fama, soñar a lo grande suponía esperar grabar discos y que sus canciones sonaran en la radio, es decir, llegar "a una gran audiencia y hacer lo que te habías propuesto".

Al final, ha grabado docenas de discos, tocado miles de conciertos en todo el mundo, "ante 50.000 personas, pero también ante 50" y aseguró que es "más difícil" hacerlo en el segundo caso. 50.000 son una persona única, pero 50 no. "Cada persona tiene una identidad individual separada, un mundo dentro de ellas mismas. Pueden percibir las cosas con mayor claridad". En ese caso, "se pone a prueba tu honestidad y cómo se relaciona con la profundidad de tu talento. El hecho de que el comité Nobel sea tan pequeño no me pasa desapercibido"

Cuando Dylan supo que había logrado el Nobel, tras "más de varios minutos para procesarlo de manera adecuada", se acordó de William Shakespeare y en las cosas que pensaría al escribir y poner en pie una obra, no solo desde el punto de vista de la escritura sino de detalles cotidianos.

"Apuesto a que la última cosa que Shakespeare tenía en mente era la pregunta de si esto es literatura", indicó Dylan. Y es que -concluyó en su discurso el nuevo Premio Nobel- hay cosas que "nunca cambian, ni en 400 años".