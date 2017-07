Dudamel reivindica la música para favorecer el cambio social

El prestigioso director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel llegó ayer a Santiago de Compostela, ciudad donde el viernes dará un concierto junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia y el Orfeón Donostiarra en la emblemática Praza do Obradoiro, y lugar desde el que ha reivindicado la música como una herramienta para favorecer el "cambio social".



Dudamel manifestó la "infinita alegría" que le supone "poder estar presente y formar parte" de la iniciativa "Palabras para Galicia", que promueve la entidad financiera Abanca y que se encarga de la organización de este concierto, así como de varios encuentros del director con músicos y jóvenes.

En el concierto del viernes, Dudamel dirigirá a la Orquesta Sinfónica de Galicia, "un nuevo reto" -aseguró- después de haber estado seis años sin estrenarse con ningún repertorio de músicos nuevos, más allá de sus habituales Orquesta Filarmónica de Los Ángeles o la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar o incluso dirigir el concierto de Año Nuevo con la afamada Orquesta Filarmónica de Viena.



Junto a estos músicos, y tras tres ensayos previos, interpretará la novena sinfonía de Beethoven, que definió como "la mejor obra para un encuentro como este", una melodía a favor de la fraternidad y la solidaridad en el marco de una ciudad "emblemática" y "milenaria" en cuyos caminos se forjó la identidad europea, pero a la vez "llena de juventud" y de "futuro".

Dudamel confesó que se sintió tentado de traer, como acostumbra, repertorio clásico latinoamericano a su concierto, respetando sus raíces, pero apostó sin embargo por la obra de un "compositor universal" que "cala justo al momento" por su "mensaje muy profundo de humanidad".

Dudamel no no tuvo reparos en hablar de la situación que vive Venezuela. "No se puede imaginar cómo me duele mi país. A pesar de estar viajando por el mundo, soy demasiado venezolano", y ve a Venezuela sumida en un momento de "mucho ruido" en vez de aprovechar sus potencialidades para crecer y dar bienestar a todos sus ciudadanos.