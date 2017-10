La DGT pide no acostumbrarse a muertes en "cómodos plazos"

n n n El director general de Tráfico (DGT), Gregorio Serrano, destacó el progresivo descenso en el número de víctimas en carreteras a lo largo de los años, aunque apuntó que siguen siendo "demasiadas" y advirtió: "No podemos estar acostumbrados a estos fallecidos en cómodos plazos". "No nos lo podemos permitir como sociedad", dejó claro Serrano en la inauguración de la II Convención Nacional de Seguridad vial para Policías Locales en el seno del Salón Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible "Traffic", en Madrid.

Si las 1.800 personas que perdieron la vida el año pasado en las carreteras falleciesen el mismo día sería "una tragedia"; sin embargo, continuó el director de la DGT, la sociedad no puede acostumbrarse a que haya víctimas de tráfico todos los fines de semana. Serrano anunció que la DGT prepara un proyecto para que la educación vial sea "estratégica" dentro de los planes de seguridad en las carreteras y que tiene como objetivo ayudar a los ayuntamientos y suministrar parques infantiles de seguridad vial para los más pequeños.

Destacó además que la DGT tiene previsto renovar el convenio marco con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el objetivo de dotar a los ayuntamientos de medios materiales para que las policías locales impartan educación vial "de la mejor manera" a cambio de información de tráfico de los consistorios.

reeducación y reinserción

A lo largo de la convención de seguridad vial, intervino el inspector de Policía Local de Ferrol, José Antonio Chao, quien apostó por aumentar los esfuerzos en la prevención terciaria, es decir, "la reeducación y reinserción" del conductor "multireincidente".

Chao puso como ejemplo un proyecto en el que un grupo de 40 policías gallegos trabaja para elaborar informes criminológicos de riesgo, en los que determinan los "elementos personales y sociales que influyen y motivan la conducta delictiva".

El objetivo es, según Chao, elaborar un pronóstico de reincidencia de los conductores que provocaron en varias ocasiones un accidente de tráfico o que fueron responsables de un accidente "de especial gravedad o relevancia", y aportar medidas tendentes a evitarlo.

Otros representantes de la Policía que comparecieron, como el secretario de seguridad vial de Unijepol, Pascual Martínez, reivindicaron que la educación vial debe ser "materia propia" en los colegios con profesores especializados y apostaron por crear un observatorio específico de seguridad vial urbana.

Aunque además de la formación, desde el ministerio del Interior y la DGT están realizando distintas actuaciones en las carreteras convencionales para intentar reducir la accidentabilidad. Entre ellas se encuentra la instalación de guías sonoras longitudinales en las carreteras, insertar cruces inteligentes con sistemas de señalización dinámica, o la colocación de avisadores de velocidad. Por último, se está procediendo también a la instalación de equipos de señalización dinámica de ciclistas, otra de las principales preocupaciones del organismo.n