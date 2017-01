Denuncian a youtuber por humillar a un sintecho dándole galletas con dentífrico

Según ha informado hoy la Guardia Urbana, los agentes tuvieron conocimiento el pasado martes, 24 de enero, de que el conocido youtuber, de nacionalidad española, había grabado y colgado en las redes un vídeo en el que daba un trato degradante y humillante al sintecho.



La web del youtuber tiene más de un millón de seguidores y recibe más de diez millones de visitas al mes, lo que le reporta al joven un provecho económico.



Los agentes de la Urbana localizaron al indigente el pasado martes, en el barrio de la Marina del Port, y le ofrecieron la posibilidad de denunciar, al considerar que podría haber sido víctima de delito penal, a lo que el hombre accedió.



Cuando los urbanos estaban hablando con el sintecho, apareció en el lugar el autor del vídeo, que aseguró a los agentes que tenía la intención de pasar la noche con el hombre, grabarlo de nuevo y pedir disculpas públicamente a través de su canal de Youtube.



Los agentes, que identificaron al joven, comprobaron que llevaba una mochila con un saco de dormir, mantas y una cámara de fotografiar, ya que su intención era disculparse con el sintecho tras el revuelo que su vídeo había causado en las redes sociales.



El youtuber, de nacionalidad española, origen chino y sobre el que no constan denuncias previas por hechos parecidos, no se quedó a dormir finalmente con el sintecho, después de que la víctima le denunciara por el trato humillante recibido.



La Guardia Urbana ha denunciado penalmente al joven, por infligir un trato degradante al sintecho, menospreciando la dignidad e integridad moral de una persona en riesgo de exclusión social, y han puesto el caso en conocimiento de la autoridad judicial por si pudiera ser constitutivo de un delito contra la integridad moral y de un delito de odio.



El Ayuntamiento de Barcelona se personará como acusación en el caso del youtuber porque se trata de un caso de "vejación grave que debe ir a juicio".



El teniente de alcalde de Ciudadanía del Consistorio catalán, el abogado Jaume Asens, ha asegurado que el Ayuntamiento "se muestra firme ante las agresiones a los más débiles", que "estos hechos preocupan porque no son aislados" y que se trata de actuaciones "de odio hacia los más pobres" que debido a su situación no suelen presentar denuncia.