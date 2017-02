El debate sobre la toxicidad del panga divide a la distribución

n n n El debate en torno al panga ha vuelto a cobrar actualidad y genera división en el sector de la distribución: mientras que El Corte Inglés y Carrefour han optado por dejar de venderlo, Lidl lo mantendrá, aunque solo si cuenta con sello de sostenibilidad. El resto de las principales cadenas de supermercados e hipermercados no definen de momento su posición públicamente y lo siguen comercializando, aunque alguna admite que está estudiando la cuestión.

El tema no es baladí si se tiene en cuenta que España es el país de la UE que más panga importa, ya que según los últimos datos disponibles, de 2015, compró a Vietnam -principal país productor- 23.179 toneladas por un valor de 47,6 millones de euros. El consumo de este pescado blanco -al que le persigue la mala fama desde hace años- se ha vuelto a colocar bajo los focos pese a que las autoridades nacionales y europeas insisten en que es un alimento perfectamente apto para el consumo humano.

Su bajo nivel nutricional en comparación con otras especies de pescado blanco y los efectos contaminantes de los métodos de producción utilizados en las granjas acuícolas vietnamitas centran las principales críticas que recibe, aunque los endocrinólogos y expertos en nutrición niegan que sea perjudicial para la salud o que haya un posible riesgo de toxicidad por su consumo.

El presidente de la Fundación Alimentación Saludable, Jesús Román, indica sobre este asunto que desde hace tiempo se habla de "pesticidas, de antibióticos, de metales pesados, de distintos contaminantes, que no superan las dosis admisibles" pero "que cualquier día puede causar un escándalo".

sensación de inseguridad

Para Román, es la Unión Europea la que tendría que tomar decisiones en este sentido, en lugar de un solo comerciante, "pues al final el resto de la distribución lo va a imitar, con la consiguiente sensación de inseguridad para el consumidor", vaticina.

El pescado regresó a los titulares esta semana después de que la división belga de Carrefour anunciara su decisión de "detener el aprovisionamiento de panga y dejar de vender" este producto. La cadena de origen francés explicó que aunque la calidad del panga puesto a la venta era "impecable", había dudas sobre los mecanismos de control de las granjas donde se cultiva para evitar que los residuos contaminen sus aguas. El pasado martes, fuentes de la cadena de origen francés confirmaron a que España adoptaba esta misma política "de forma preventiva", en línea con la aplicada por el grupo en otros países.

Desde El Corte Inglés señalan que la compañía aprobó dejar de vender panga de sus establecimientos -tanto en Hipercor como en Supercor y en los supermercados localizados en sus centros comerciales- en abril de 2016. También dejará de comercializar en breve la única referencia de panga congelado que quedaba a la venta, y que contaba con el sello ASC, que garantiza que el producto se obtuvo de forma sostenible.

El grupo alemán Lidl asegura que continuará ofreciendo este producto a sus clientes en España. "Lidl vende en sus tiendas panga congelada desde 2015, certificada bajo el sello ASC. Dicha certificación reconoce que todo el panga comercializado por la cadena de supermercados ha sido criada y producida de forma responsable.

Seguridad Alimentaria garantiza la calidad sanitaria del pescado

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), dependiente del Ministerio de Sanidad, recuerda que está asegurada la calidad sanitaria del panga, así como el resto de los pescados importados.El jueves Sanidad ya confirmaba que hasta el momento España no había recibido ninguna alerta sanitaria ni alimentaria, pese a las dudas surgidas sobre su calidad.

En su web, la Aecosan especifica que la calidad no solo está garantizada por control oficial en frontera, sino también por el de las comunidades autónomas que, a través de sus consejerías de Sanidad, pueden realizar controles cuando el pescado ya está en los canales de comercialización.

También indica que los controles también son físicos, ya que se realizan análisis de laboratorio y si se detectan sustancias prohibidas o no autorizadas, "además de rechazar inmediatamente el producto, se intensifican los controles de las siguientes expediciones de la misma procedencia".

En caso necesario, la UE puede adoptar medidas de salvaguardia, incluso con nuevas inspecciones y prohibir las importaciones.

Fuentes de la distribución constatan que el consumo de panga se disparó en España durante la crisis gracias sobre todo a su bajo precio. Sin embargo, apuntan que es un pescado demandado por el consumidor debido a que no tiene espinas y es fácil de preparar, pese a su bajo contenido en Omega 3 y otras proteínas. "No todo el mundo puede comer merluza o besugo y tiene que buscar opciones más asequibles. No es un problema de seguridad alimentaria ni de salud, es más una cuestión comercial", indica un directivo de una cadena de supermercados.n