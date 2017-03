El debate sobre la Misa de La 2 sigue entre críticas a Podemos

n n n Las declaraciones del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en las que defendía que la televisión pública no debía emitir misas católicas, abrieron un debate del que ya participan otros partidos y la propia Iglesia. Un cruce de declaraciones que volvió a tener a Iglesias como protagonista. El líder de la formación morada insistió en que la "Iglesia católica tiene bastantes canales" televisivos en los que pueden emitir misa, pero que las televisiones públicas no están para eso, sino "para difundir contenidos culturales que defiendan diversidad y educación sexual".

De esta forma, Iglesias volvió a salir en defensa de la propuesta de su partido para que RTVE retire de su programación las misas católicas. Una emisión, en el programa "El día del Señor", en La 2, que alcanzó récord de espectadores el pasado domingo, con más de 1,2 millones de televidentes y una cuota de pantalla del 21,3%, tras la polémica abierta días antes por Podemos.

"Hemos visto a la jerarquía católica en España criticar a las mujeres por defender sus derechos, oponerse a que puedan casarse compañeros del mismo sexo, decir que los jóvenes no tienen que usar preservativo... Eso, desde la televisión pública, no", dijo ayer Iglesias. El secretario general de Podemos defendió la libertad religiosa en un país aconfesional y laico, pero al tiempo consideró que la "televisión pública quizá no sea el espacio más sensato para que se lleven a cabo ritos religiosos de cualquier tipo".

En esos argumentos insistió la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, quien afirmó que la religión no debe formar parte de los contenidos de una televisión pública, sino del ámbito de la vida privada.

UN PROBLEMA "MENOR"

Las reacciones a las palabras de Iglesias llegaron desde el ámbito político y eclesiástico. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cuestionó la importancia de la petición del partido morado. "Que no tapen con ocurrencias la falta de trabajo parlamentario o la falta de un proyecto de país. Que trabajen para solucionar problemas que existen, no que no existen", incidió el presidente de Ciudadanos. Rivera quiso restar importancia a la transcendencia de la medida y afeó la conducta de Podemos.

En la misma línea se pronunció el vicesecretario de Política Sectorial del PP, Javier Maroto, que defendió la emisión de la misa católica en RTVE y la enmarcó en la libertad religiosa, una "certeza" en España que se manifiesta en la práctica de la religión y también en "la difusión de programas".

"Las personas que son católicas tienen todo el derecho del mundo a escuchar la celebración de una misa católica, como supongo que a Podemos le parecerá muy bien que los musulmanes escuchen en las televisiones que lo emiten sus ritos, ¿o eso no lo van a prohibir?", dijo Maroto. Señaló que "la libertad lleva en España muchísimo tiempo y afecta a muchos ámbitos de la vida" por lo que "no sirve hacer o proclamar la libertad solo en unos ámbitos y olvidarse en otros".

Además, el recién reelegido presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el arzobispo de Valladolid, cardenal Ricardo Blázquez, pidió "respeto a la libertad religiosa" tras la iniciativa de Podemos. En su primera comparecencia pública tras la reelección, Blázquez indicó que la noticia afecta a un derecho: la libertad religiosa. Y pidió que se respete, también desde el ámbito político. "Tenemos que respetar todos, porque es un derecho fundamental, la libertad religiosa", remachó.

El subdirector del programa "El Día del Señor" de La 2 de TVE, en el que se emite la Santa Misa, el salesiano Javier Valiente, mostró el pasado lunes su sorpresa por el dato de audiencia del programa de este domingo 12 de marzo, que se triplicó del habitual, y aseguró que demuestra el "respaldo" a este programa que sobrevivió a gobiernos "de todo signo" y que se somete cada domingo a una especie de "referéndum". "Fue una sorpresa que tanta gente quisiese respaldar el programa así, porque digamos que esto es un referéndum semanal que se hace, en este caso a nuestro programa, pero todos los programas están confrontando siempre con la audiencia, y estos de servicio público, más, porque están respondiendo a una necesidad", explicó Valiente. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos (AEAC), Polonia Castellanos, defendió que Televisión Española (TVE) "es la televisión de todos, no sólo de los que rechazan todo lo que huela a religión". "Más del 70% de la población española, según los últimos datos proporcionados por el CIS, se declara católica, por lo que televisar una Misa a la semana, en una televisión que es propiedad de todos, es atender los deseos de la gran mayoría de los españoles", afirmó Polonia Castellanos. Asimismo, la presidente de AEAC manifestó que en La 2 de TVE " también hay programas destinados a diferentes creencias como el Islam, la Iglesia Evangélica o el Judaísmo". "Y para los agnósticos o ateos, está el resto de programación durante las 24 horas del canal", insistió.