Cuando la justicia te da la razón pero te arruina

nnn Once años de lucha judicial le han servido a Olga Pérez Bello para una victoria en los tribunales contra su jefe y, al mismo tiempo, la ruina económica. La justicia ha reconocido, tras un auténtico calvario en todos los estamentos judiciales, que esta funcionaria del Ayuntamiento de Logroño tenía razón: ha condenado a su contrincante a que le pague una indemnización de 4.000 euros, pero ella debe abonar un total de costas de 33.811 euros. El Supremo acaba de dar carpetazo a un largo periplo judicial por el que se reconoce que ella y su marido sufrieron una intromisión ilegítima en su honor por parte del director general de Recursos Humanos de dicho ayuntamiento, Fernando Barrientos, pero, paradójicamente, el saldo final en su contra es de más de 31.000 euros. Una cadena de errores judiciales que han desembocado en una justicia injusta y lesiva: “Te planteas muy seriamente si ha merecido la pena abrir tantos procedimientos administrativos y judiciales, si no hubiera sido preferible callarse desde el inicio y pasar por el aro de sus caprichos”, señala Olga Pérez.

El largo proceso se inicia al considerar que lleva años padeciendo acoso laboral, por lo que a través de un representante de UGT, junto con su compañero Restituto Velasco Rescón, aportan al fiscal documentación sobre su situación. El fiscal considera que debe investigarse si hay delitos contra la integridad moral, derechos de salud de los trabajadores y lesiones, e imputa a Elías del Campo, jefe de personal del ayuntamiento, y su adjunto, Fernando Barrientos. Sin embargo, el auténtico calvario se complica cuando la revista “Interviú” se hace eco de la denuncia en un reportaje publicado en octubre de 2010 bajo el título “Cuando te acosa el municipio”. La información fue publicada también en la edición en internet de la revista y seguidamente en su web se publicaron muchos comentarios con insultos a la propia Olga Pérez, su marido, sus hijos y sus hermanos, por lo que iniciaron acciones judiciales por si los mismos incurrían en injurias, calumnias e intromisión en el derecho al honor.

Su marido denunció los hechos en la Policía Nacional de Logroño mientras su hermano hacía lo propio en Barcelona. En la capital catalana, los responsables policiales identificaron a los autores de los mensajes, uno de ellos Fernando Barrientos, actual director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Logroño, al coincidir la IP fija de su domicilio con uno de los orígenes de los mensajes. Seis meses después, Barrientos fue condenado a una indemnización y la publicación del fallo de la sentencia, que se hizo firme por la Audiencia y le elevó la indemnización.

Mientras, en Logroño, la Policía no identifica al autor de los mensajes y, nueve meses después de la denuncia, se solicita un comisión rogatoria internacional para identificarlos. Por su parte, el juzgado riojano que lleva el caso dice que no ha recibido el atestado y, siete meses después del primer auto del juez, solicita dicha comisión, que como se vio en el caso de Barcelona no era necesario. El juez archivó las actuaciones porque no había querella y aunque ésta se presentó, aportando la investigación policial de Barcelona, también dio capertazo porque los hechos habían prescrito, cerrando así la vía penal.

Olga Pérez y su marido iniciaron entonces, junio de 2012, una demanda de juicio ordinario contra Fernando Barrientos, que seis meses después fue condenado por intromisión ilegítima en el honor de ambos, a quienes debe abonar un total de 4.000 euros. Sin embargo, en la sentencia el juez “deduce” de un informe aportado por la revista que el reportaje ha sido retirado, cuando en realidad sigue colgado y accesible a día de hoy, por lo que niega la publicación del fallo. En cambio, el juez que llevó el caso en Barcelona sí constató que la página web con el reportaje continúa vigente.

La funcionaria riojana recurre entonces a la Audiencia Provincial, que en 2014 desestima tanto la publicación como el aumento de indemnización, con el mismo argumento de que el reportaje ya sido retirado de la web, pese a aportar documentos notariales que constatan que sigue activa. La desestimación da lugar a la imposición de costas, el juez las cruza de tal manera que Olga Pérez tiene que pagar su letrado y el de la otra parte, cuyo abogado emite la factura 21 días antes de que se notifique la sentencia. Para la funcionaria “es muy revelador que el abogado de la otra parte sepa la sentencia con tanta antelación y ya tenga preparada la factura”.

Olga Pérez no se rinde y apela al Tribunal Supremo que, dos años después, en junio de 2016, desestima el recurso con el mismo argumento de que el reportaje ha sido retirado y ratifica el pago de costas, que ahora está recurrido. En total, un perjuicio económico de más de 31.000 euros. La funcionaria señala que “son tantos errores, que no pueden denominarse así; se han empeñado en que el reportaje ha sido retirado y nos han castigado duramente con las costas”, afirma.

Además de las vías civil y penal, la funcionaria logroñesa ha registrado hasta nueve escritos dirigidos a la alcaldesa para que tome medidas contra su jefe de personal, que ha sido condenado por injurias o vulnerar el derecho al honor de funcionarios municpales, pero la regidora no contesta, ni siquiera pese a las quejas dirigidas a través de la Defensora del Pueblo. Olga Pérez llevó la inhibición de la alcaldesa al Fiscal de La Rioja, que no se pronunció sobre la responsabilidad de la misma y archivó el caso.

Olga Pérez: "Lo más injusto y trágico es el daño a la familia"

Los once años de batalla judicial han cambiado la vida de Olga Pérez Bello y su familia, que se ha visto seriamente afectada. “Recuerdo vivamente la consternación que sentían mi marido y mis hijos la leer los mensajes en el foro que me tachaban de energúmena, paranoica o enferma mental. Aunque procuramos evitarlo, nuestros hijos leyeron los mensajes y el dolor que les provocó fue lo que más me conmovió, sin duda”, relata Olga. Para ella el daño de multiplicó cuando sus amigos leyeron las vejaciones: “si ya resulta terrible que tus hijos tengan que leer insultos tan mezquinos y soportar luego las lógicas murmuraciones de conocidos, más terrible resulta que tengan que consolarte porque no puedes calmar los lloros de pura impotencia. La funcionaria relata que cuando supo que tenía pagar las costas a su adversario condenado “mi hijo pequeño tuvo que abrazarme para detener el ataque de ansiedad que me causó saber que, en realidad, me estaban condenando”.

Olga Pérez se siente completamente frustrada por el resultado de una batalla estéril: “¿Qué justicia es la que primero reconoce que han vulnerado tu derecho y después te coloca como deudor frente a quien lo lesionó? Me huele a impunidad del sistema caciquil: en Logroño la amistad parece que difumina la independencia de los poderes ejecutivo y judicial”. Sin embargo, para ella, “lo más injusto, lo más frustrante e incluso trágico, es que no dejas de pensar en que estás haciendo daño a tu familia, que la estás jodiendo económica y emocionalmente”.

Desesperada por las sucesivas instancias que consagran un “clamoroso error”, esta funcionaria riojana asegura que “se te pasan por la cabeza muchas locuras; ¿no hubiera acabado antes con todo esto si, por ejemplo, los hubiera amenazado?”. Y es que la indefensión administrativa y judicial le llevó a idear propósitos “reprobables”, pero pensando en el futuro de sus hijos concluyó: “no soy como ellos, me niego a ser como ellos”. Tras once años de lucha sin tregua, asegura sentirse “agotada, hastiada, desorientada y decepcionada”. Olga Pérez considera que “he perdido más de lo que he ganado, aunque no hayan logrado autoeliminarme de mi trabajo, el fin que persiguen, según afirmó la primera sentencia de lo Social. Afirma que el balance de todo ello es muy negativo: “me han aislado, he perdido varias relaciones personales y profesionales porque me han convertido en una apestada; han comprometido el futuro de mis hijos, ya que los costosos procesos judiciales han precarizado la economía de mi hogar; y han erosionado las convivencia de mi familia, debido a que las tensiones que reprimía en le trabajo han explotado demasiadas veces contra mis hijos y mi marido”. Por todo ello, Olga dice por triplicado que “lo único que ya pido es paz, que quiero paz”.