Consejos para combatir la timidez

Sin embargo, hay que decir igualmente que existe un buen número de técnicas a partir de las cuales podemos combatir estos problemas. Unas técnicas, unas directrices y unas pautas que son las que vamos a comentar a continuación.

Es por ello por lo que si tú, amigo lector, te ves reflejado dentro de este artículo, te recomendamos que tomes papel y lápiz y anotes aquello que te pueda resultar interesante. Estamos plenamente convencidos de que después de la lectura de estas líneas no volverás a ser el mismo. Si sientes curiosidad acerca de cómo ejecutar estos pasos, o necesitas más consejos, puedes acceder a habilidadsocial.com.

Cómo superar la timidez en 4 pasos

A pesar de que muchas personas pueden llegar a pensar que las personas tímidas nacen ya con ese rasgo tan característico, tenemos que decir que hay diferentes estudios, incluidos algunos que se han realizado la Universidad de Harvard, que concluyen que las personas tímidas también se pueden ir haciendo con el paso del tiempo. En consecuencia, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que tratar de llevar a cabo es poner en marcha todos los mecanismos para evitar este proceso. Y es que puede darse el caso que a pesar de que en un principio no seamos personas tímidas, con el paso del tiempo terminemos siéndolo.

Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, es que tanto la timidez como la valentía son fisiológicamente el mismo concepto. Y es que existe una sustancia, la adrenalina, que es la que dispara estas sensaciones. Esto nos puede ayudar a comprender mucho mejor que la timidez no es un fenómeno aislado. De hecho, nos puede ayudar a entender que si tenemos un mayor control sobre esa adrenalina, podemos convertir, sin ningún tipo de problema, el pavor a hablar en público en una emoción y una pasión que pueda hacer que demos la vuelta a la situación en cuestión de segundos.

Así las cosas, también tenemos que tener en cuenta un detalle que para nosotros es fundamental. Si damos por hecho que a la hora de hablar en público, nuestra timidez va a hacer que tengamos pensamientos negativos, creemos que la mejor solución es aceptarlos tal y como son antes que tratar de luchar contra ellos. Si tratamos de luchar contra ellos, intentando por todos los medios que no ocupen nuestra mente, seguramente estemos invirtiendo una cantidad de energía que nos puede resultar muy útil para hablar en esa conferencia ante la que estamos. Por ello es mejor aceptarlos tal como son y tratar que nos afecten lo menos posible.

Por último, pero no por ello menos relevante en este tema que estamos tratando en el día de hoy, tenemos que decir que las personas que suelen presentar una gran timidez, suelen ser personas que al menos en líneas generales son bastante perfeccionistas y bastante exigentes consigo mismas. Esto es un detalle que resulta muy revelador. Más que nada, porque llegados a este punto y si las directrices que hemos dado hasta este momento no resultan efectivas, una buena técnica puede ser la de dejar de ser tan exigentes con nosotros mismos. Tenemos que tener la completa convicción de que la perfección, por mucho que nosotros queramos alcanzarla, no existe en ningún momento. Todos tenemos defectos y todos tenemos habilidades que tenemos que ir puliendo con el paso del tiempo. Por ello, no tenemos que sentir ningún temor a la hora de mostrarlas en público. Únicamente, lo que tenemos que hacer, es trabajar y luchar diariamente por perfeccionar esas habilidades pero siempre aceptándonos tal y como somos nosotros.

A partir de estos consejos y de estos detalles que hemos puesto sobre la mesa, estamos convencidos de que si tomas conciencia de todos y de cada uno de ellos, con el paso de las semanas e incluso con el paso de los meses vas a notar una mejoría en tu timidez pudiendo hablar en público con una mayor facilidad. Algo que seguramente va a repercutir de manera muy positiva en tu trabajo y en tu día a día.