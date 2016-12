Concierto de Juan Perro, hoy, en Ourense

n n n Ya está todo listo para Juan Perro. El artista, referencia indiscutible en la música española de las últimas cuatro décadas, aterrizará hoy en Ourense dentro del ciclo de conciertos de La Región. La cita será en la pista del central del pabellón de Os Remedios a las 23,00 horas

El "alter ego" de Santiago Auserón llega a la ciudad para presensu nuevo álbum "El viaje", y hacer un completo recorrido por su trayectoria, que parte, inevitablemente, en Radio Futura.

Pero antes, abriendo boca, Adrián Costa & The Criers. El músico santiagués y su banda serán los encargados de telonear al artista, con una actuación que arrancará a las 21,30 horas. El grupo presentará su nuevo trabajo titulado "Sexercise". El gallego, que se define por sus rasgos de blues, funk y soul sin renegar de sus raíces latinas, promete no defraudar y convertirse en el mejor preludio para la actuación de Santiago Auserón.

En este mismo espacio, también se habilitará un photocall en la entrada del recinto para inmortalizar el momento protagonizado por el zaragozano.

El ex Radio Futura llega a la ciudad avalado por casi 40 años de dedicación musical. Lo hace con 15 nuevas canciones que conforman su séptimo disco, con temas compuestos entre los años 1997 y 2015. Un trabajo definido por él mismo como una reivención, que lo lleva a nuevos caminos sin explorar en su larga trayectoria.

La entrada anticipada para el concierto de Juan Perro cuesta 15 euros, 12 en el caso de los suscriptores del periódico. En taquilla serán 18 euros. n