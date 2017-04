Cerca de la mitad de los niños gallegos aseguran no vivir bien

Un 47,7% de los niños atendidos por Cruz Roja en Galicia afirma no tener suficiente dinero para vivir bien, según se desprende del estudio realizado por la organización sobre "La situación de la infancia en vulnerabilidad social en Galicia", en el que se analizan las condiciones de vida y los efectos de la crisis en la infancia.

Es la primera vez que la organización elabora un estudio centrado en la población infantil a la que atiende en Galicia. En concreto, se llevó a cabo con niños y niñas, de edades comprendidas entre los 8 y los 14 años, que participan en el proyecto de promoción del éxito académico.

La finalidad de este boletín fue poder analizar las condiciones de vida y los efectos que tuvo la crisis en la infancia y las familias que están en situación de mayor vulnerabilidad. El informe fue presentado por la presidenta autonómica de Cruz Roja en Galicia, Carmen Colmeiro; junto con la directora de Estudios e Innovación Social de Cruz Roja Española, Estrella Rodríguez, y Jessica Núñez, coordinadora de Cruz Roja Juventud en Galicia.

El estudio, con el que la organización da a conocer la situación de la infancia en Galicia, deja algunos datos significativos en cuanto a los efectos que tiene la crisis en las familias, y por consiguiente también en los menores. Con respecto a las dificultades económicas, el 60,8% de los niños relacionan la crisis con el desempleo de sus progenitores y un 47,7 por ciento con no tener suficiente dinero para vivir bien. Además, el 40% destaca que ninguna de las personas adultas con las que convive en casa tiene un empleo estable que le ocupe, al menos , un total de 20 horas cada semana.

alimentación y educación

Asimismo, un 26% de los menores asegura que no tiene calefacción en casa y un 55 por ciento carece de conexión a internet en sus domicilios u otros dispositivos. Entre otros datos, la organización destaca que hay un 12% de niños que tuvo que mudarse porque su familia perdió la casa debido a un desahucio, que les obligó a abandonar su residencia de forma no esperada. En cuanto a la alimentación, el informe recoge que la mayoría hace las tres comidas diarias, pero hay un 7% que no desayuna, un 2,4% no come y un 2,1% no cena, y recuerdan que el desayuno es la comida más importante del día, especialmente para los más pequeños. Mientras, en el capítulo del desempeño académico, destaca que un 43 por ciento de los menores no está en el curso que le corresponde por edad.

A pesar de todos estos datos y de las dificultades diarias a las que se enfrentan, el nivel de satisfacción con sus vidas alcanza el 90%. Además, el 90,3% es feliz, el 84,6% está lleno de energía y el 85,3% está activo. Mientras, un 3,6% afirma no ser feliz, según los datos que se desprenden del estudio de Cruz Roja.

La tasa de riesgo de pobreza en Galicia alcanzó en 2015 el 19%

La Comunidad autónoma gallega presenta una tasa de riesgo de pobreza del 19 por ciento, si se atiende a los ingresos medios de los hogares durante el año 2015.

Por comunidades autónomas las tasas de riesgo de pobreza más elevadas son las de Andalucía (35,4%), Canarias (35%) y Castilla - La Mancha (31,7%), y las más bajas a Navarra y País Vasco (9%) y La Rioja (11,9%), según datos del Instituto Nacional de Estadística que en primavera del año pasado elaboró, con datos de 2015, la Encuesta de Condiciones de Vida. Uno de cada cinco españoles, el 22,3 % de la población, se encuentra en riesgo de pobreza y vive con menos de 8.209 euros al año, una tasa que, pese a la mejora de los indicadores económicos, aumentó dos décimas en un año. La pasada primavera aumentó casi dos puntos el número de hogares que llegaba a fin de mes con "mucha dificultad" hasta afectar al 15,3 % de ellos.

El resto de variables que componen la encuesta no son mucho más alentadoras pese a mejorar ligeramente respecto al año anterior. Así, el 38,1% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos; el 39,5%, casi cuatro de cada diez, no puede irse de vacaciones ni una semana al año; y el 8,4% se retrasa en los pagos de su vivienda (hipoteca, alquiler, gas).

En España, el ingreso medio por persona es de 10.708 euros y de 10.439 euros en Galicia. Los ingresos netos medios por persona y hogar aumentaron un 2,8 y un 2,4 %, respectivamente en un año, la tasa de pobreza también lo hizo.