“A cantar, que xa vén o xurado!"

Acantar, que vén o xurado!". Así ordenaba la capataz de la Asociación Cultural Os Lolailos a sus miembros que se pusieran firmes porque había llegado el momento. El jurado de los Maios salía a las 12,00 horas desde la Praza Maior de Ourense, para recorrer durante dos horas los maios que los participantes fueron colocando en Lamas Carvajal y el Paseo. Desde los más tradicionales hasta creaciones más alternativas tuvieron su hueco en una de las fiestas más populares, que volvió en esta edición a su ubicación tradicional.

Cabezudos y gaiteiros animaron la calurosa jornada mientras los visitantes hacían fotos y escuchaban las coplas que cantaban niños y mayores por las calles. "Hai moita rivalidade este ano", "va a estar difícil elegir entre tantos", "hay algunos menos que otros años", "¡qué bien que volvieron al Paseo, eso es lo mejor!". Eran algunas de las opiniones y algún que otro turista , que paseaban entre musgo, carrabouxos, xestas y piñas.

Esta nueva edición recuperó su ubicación original, la rúa do Paseo y Lamas Carvajal, y alcanzó su récord de inscritos desde 1992, con 43 participantes con maios y coplas.

En Santa Eufemia, la reproducción de O Carrabouxo, de Yolanda del Pliego, hacía las delicias. "Rematámolo ás seis da mañá, case non chegamos", aclaraba su creadora. El "Cruceiro de As Dornas" de Os Lolailos también fue centro de atención, no solo por el maio, sino por la bebida y la comida que compartieron. ".

Un maio "tradicional" pero con materiales alternativos, de los veteranos de Ronda da Auriense; los "Ratos de Bibliotecas Cudeiro", de Óscar López; la recreación de la "Santa Compaña" de Ceivar, o el maio "Contra o lume" de Greenpeace, que recreaba un maio "enxebre" con piñas y fentos quemados, fueron también protagonistas de una edición que se cerró con más gaiteiros y la actuación de la orquesta "Os Modernos".n