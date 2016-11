Bunbury: "No puedo expresar con palabras lo que significó Cohen en mi vida"

El músico español Enrique Bunbury lamentó hoy la muerte de Leonard Cohen y subrayó la gran influencia "musical, poética y humana" que tuvo en él la obra del cantautor canadiense.

"No puedo expresar con palabras lo que ha significado Leonard Cohen en mi vida", dijo Bunbury, que reside en Los Ángeles, en un mensaje publicado hoy en sus redes sociales.

"Tuve el honor de conocerle, de estrechar su mano y hablar con él", añadió el exvocalista de Héroes del Silencio.

Asimismo, Bunbury afirmó que las canciones y poemas del canadiense le acompañarán siempre y mostró su "profundo agradecimiento" y "amor absoluto" por la figura de Cohen.

"Mi más sincero pésame a sus familiares y seguidores en todo el mundo", concluyó.

El legendario músico y poeta Leonard Cohen, referencia indiscutible de los cantautores surgidos en los años 60, falleció hoy a los 82 años, apenas un mes después de publicar su último álbum, "You Want It Darker".