Bruselas retira su plan para limitar el roaming gratuito

n n n La Comisión Europea (CE) retiró la propuesta que presentó el pasado lunes para aplicar la legislación que pondrá fin al sobrecoste por usar el móvil en itinerancia en la UE a partir de junio de 2017, ante las críticas principalmente de los consumidores.

La propuesta defendía que los operadores ofrecieran un mínimo de 90 días de conexiones en itinerancia -al menos 30 seguidos- para "evitar abusos" y que no hubiera "un impacto negativo en los precios nacionales", una cláusula que está recogida en la legislación. Si se sobrepasaba ese plazo y el operador decide cobrar por el servicio en itinerancia, la Comisión sugiere 4 céntimos de euro por minuto de llamada, 1 céntimo para el SMS y 0,85 céntimos por megabyte como topes en los precios mayoristas.

La retirada tuvo lugar a petición del presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, precisó la Comisión, que añadió que los servicios de la CE "están trabajando en una nueva versión". El portavoz comunitario Alexander Winterstein confirmó una en rueda de prensa la retirada del borrador de propuesta y señaló que la decisión de Juncker se explica por las reacciones surgidas en los últimos días y porque el máximo responsable de la CE considera que el proyecto presentado "no es lo bastante bueno". Según el portavoz, el jefe del Ejecutivo comunitario no supervisó la propuesta antes de ser presentada, porque se trataba de una cuestión técnica.

críticas de los consumidores

La propuesta fue muy criticada desde su presentación, especialmente por las organizaciones de consumidores, que acogieron con "satisfacción" la decisión de Bruselas de echar atrás el proyecto, dijo Johannes Kleis, portavoz de la organización europea de consumidores, BEUC.

"Son buenas noticias. Esperamos que la CE lo utilice como una segunda oportunidad para responder a las críticas de la propuesta anterior", añadió. El portavoz de la organización europea de consumidores confió en que la nueva propuesta suponga de verdad "el final de los sobrecostes" ligados al uso de los móviles en el extranjero, aunque ello pueda implicar imponer "un periodo transitorio" para permitir la adaptación de los diferentes operadores de telefonía.

Precisamente las operadoras mostraron sus quejas sobre la propuesta, pero en el lado opuesto. Así el consejero delegado de Orange España, Laurent Paillassot, indicó que "iba en la buena dirección", pero reprochaba a Bruelas que el periodo de tiempo de 90 días era "demasiado largo".

Mientras, la Alianza de Demócratas y Liberales Europeos (ALDE) pedía a la Comisión Europea (CE) eliminar el límite de 90 días. "La Comisión no debe romper su promesa de eliminar los sobrecostes por el `roaming` ni de acabar con las tarifas sorpresa a las que muchos usuarios han estado sujetos", afirmó en un comunicado el presidente de ALDE en el Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt.

Los servicios comunitarios trabajarán ahora en una iniciativa para la que no hay fecha, pero que se espera que sea presentada "pronto". En cualquier caso, la Comisión sostiene que los recargos por `roaming` van a "desaparecer plenamente" en junio de 2017.n