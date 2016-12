Bromas pesadas en YouTube: ¿todo vale para conseguir millones de visitas?

Uno de los contenidos más populares son los vídeos de bromas pesadas con cámara oculta --o 'prank', en inglés--. En los últimos días, un 'youtuber' español, conocido como MrGranbomba, ha protagonizado una polémica por su último vídeo. En él, se puede ver cómo molesta a un repartidor de forma repetida, llegando a insultarle. El hombre, cuyo rostro aparece difuminado, pierde la paciencia y le suelte un tortazo.

Este incidente ha dado pie al 'youtuber' para denunciar la respuesta violenta del hombre, incluso acudió al hospital, donde le atendieron y dieron un parte de lesiones. No obstante, el vídeo ha hecho notar que el 'youtuber' tiene manga ancha para interceptar a cualquier persona y hacerla objeto de su cámara oculta y de un vídeo que luego tiene millones de visitas en YouTube.

La broma ha acabado en los juzgados, con el repartidor denunciado por agresión, y con MrGranbomba mostrando con orgullo su temple en YouTube. "Recordad, la violencia no lleva a ningún lado (bueno sí, al juzgado), menos mal que soy una persona que sabe controlarse y me he librado de todo lo que le va a ocurrir penalmente próximamente a este individuo". Un temple que muchos han juzgado de arrogancia, al tiempo que le han indicado que su proceder tampoco está bien, aunque no sea ilegal.

El pasado mes de mayo, la cara principal del canal de Youtube TrollStation, Danh Van Le, fue condenado por un tribunal británico a 12 semanas --otros cuatro miembros del canal tuvieron una sentencia mayor, de 20 semanas-- por "intento de crear pánico social" y "provocación de violencia fuera de la ley".

Un año antes, en julio, Van Le y sus compañeros crearon un vídeo donde mostraban atracos y engaños que habían llevado a cabo en dos galerías de Londres, una de ellas la Nation Portrait Gallery. Durante la teórica broma, una mujer se desmayó y el resto de los presentes en las galerías estaban aterrorizados, según recoge el portal británico Metro.

Las bromas con cámara oculta arrancan carcajadas a quienes ven los vídeos, pero tienen sus riesgos, algunas incluso, generan dudas sobre la moralidad o la legalidad de las acciones que muestran. En Portaltic hemos recopilado algunas de las bromas más polémicas que se han subido a la plataforma. Secuestros, muertes de un hijo, inmolaciones, payasos asesinos... Las hay de todo tipo, muchas de ellas con millones y millones de visitas.

UN PADRE HACE VOLAR A SU HIJO POR LOS AIRES

Quizá esta broma no es generalizada ya que va destinada a una persona en concreto, pero revolucionó mucho las redes sociales cuando salió a la luz el pasado octubre. Roman Atwood, que así es el nombre del padre y dueño del canal de bromas de YouTube, simuló que su hijo estaba montando en un vehículo y, así asustar a su mujer "volándolo por los aires". ¿El resultado? A su mujer no le hizo ninguna gracia.

INMOLACIONES FINGIDAS