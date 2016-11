El barco más nuevo de la compañía naviera Royal Caribbean, el 'Harmony of the Seas', ha sido recibido por sus barcos gemelos, el 'Oasis of the Seas' y 'Allure of the Seas' en Estados Unidos.

Este es el primer y posiblemente el único momento en que esta situación se vuelva a repetir.

Tras navegar la pasada temporada por aguas del mar Mediterráneo, el 'Harmony of the Seas' tendrá su puerto base en Fort Lauderdale, Florida.