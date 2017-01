Abogados especialistas en divorcios y separaciones, la clave para conseguir procedimientos justos

Si la pareja no tiene bienes a su cargo (como puede ser la escritura de una casa o la propiedad de un coche), no hay mucho problema, pudiendo contratar únicamente a un abogado para recibir un rápido asesoramiento, pero nada más. Digamos que no habrá nada por lo que nos tengamos que pelear.

Ahora bien, la cosa cambia cuando no solo tenemos propiedades, sino también hijos a cargo. En este punto tendremos que empezar a hablar de custodias y de pensiones, en dónde si o si hará falta que un abogado intermedie por nosotros.

Para que seas consciente en todo lo que te pueden ayudar los abogados especializados en divorcios y separaciones, te lo vamos a enseñar:

Ventajas de contratar a un abogado para un procedimiento de divorcio

Agilidad de trámites

Aunque un divorcio pueda parecer fácil desde un primer momento no lo es y no solo nos estamos refiriendo a la carga mental y a la ansiedad que puede desentrañar en ambas partes, sino que también requerirá de toda una serie de documentación, trámites, términos legales, pequeñas lagunas o resquicios y muchas más cosas que no vamos a tener del todo claro.

Tenemos que reconocerlo: si antes no entendíamos nada de la jerga legal, ahora, con todo lo que tenemos encima, mucho menos.

Es por esta razón, por lo que tener a nuestro lado a un abogado nos puede ayudar a realizar los trámites de una forma mucho más rápida y es que estos profesionales ya se habrán enfrentado a toda una gran cantidad de casos como el tuyo, por lo que sabrán cómo tienen que hacer todo para que se resuelva cuanto antes.

Actualización

Las leyes cambian prácticamente de un momento a otro; por ejemplo, hace poco se lanzó al mercado la nueva ley del divorcio notarial (mediante el cual, bajo ciertos requisitos, se podía tramitar el divorcio directamente por la notaría, lo que ayudaba a reducir costes y sobre todo, tiempos de espera, en comparación con si se hubiera actuado por el juzgado).

Los abogados especializados se encargan de informarse en todo momento sobre los últimos cambios acontecidos en el ámbito legal. De esta forma sabrán todo lo que necesitas para poder llevar a cabo las diferentes gestiones.

Apoyo objetivo

En estos momentos no vas a ser capaz de pensar con claridad y confiar en las palabras de nuestro círculo de conocidos, amigos y familiares no siempre es la mejor opción.

El abogado te ayudará a ver las cosas con perspectiva para que tengas sobre la mesa las mejores opciones. Si quieres contratar a un abogado especialista en divorcios y separaciones, una de las webs más recurrentes en estos momentos es abogados365.