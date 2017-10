El Colegio Labor, un proyecto de vanguardia hacia una educación integral de los alumnos

El Colegio Labor ofrece a sus alumnos una educación integral y, por tanto, la línea pedagógica del centro va dirigida a actuar sobre todas las áreas del desarrollo. El principal objetivo del colegio es que la labor docente aporte a sus alumnos conocimientos, competencias, estrategias de aprendizaje, habilidades, capacidades y un fortalecimiento de los valores que defiende el colegio.

Proyectos del centro

Para lograr dichos objetivos el centro viene implantando desde el año 2003 el Modelo Europeo de calidad EFQM, que está basado en el principio de “mejora continua”.

Esto significa realizar análisis de modo sistemático para detectar las necesidades y las posibles áreas de mejora del centro y en consecuencia emprender planes específicos.

Así el Colegio Labor viene desarrollando desde entonces una serie de proyectos que han crecido con el colegio.

Dando prioridad a los más importantes, la mayoría de ellos tienen continuidad a lo largo de los años, y otros tienen carácter perecedero, pues buscan un objetivo concreto y finalizan una vez alcanzado dicho objetivo. Los proyectos actualmente en desarrollo en el Colegio Labor son: Innova (aplicación de las Tic,s al proceso de enseñanza/aprendizaje), Comunícate (mejora de la capacidad lecto-escritora del alumno), Creciendo en Valores (refuerzo de la educación en valores), Mejora de Instalaciones, Proyecto Europeo (acercar el colegio a Europa a través de intercambios escolares), Home & Away (posibilidad de inmersión cultural y lingüística en Reino Unido o Irlanda), Lanzadera (en educación infantil y basado en las inteligencias múltiples), BiblioLabor (proyecto de animación a la lectura y dinamización de la biblioteca), Olimpiadas Académicas (para mejorar el rendimiento académico de los alumnos de secundaria), Objetivo+1000 (proyecto solidario para recoger alimentos para los más necesitados).

El proyecto Creciendo en Valores se renueva cada año eligiendo, el claustro de profesores, ciertos valores concretos que serán trabajados de forma específica ese curso tanto en los planes de acción tutorial como a nivel transversal en el desarrollo diario de las clases. El actual curso 2016-17 los valores serán “Respeto en las redes sociales” e “Igualdad de género”.

Escuela de Música y Artes

Sin duda alguna, un proyecto que marcará un antes y un después en el colegio es el reciente acuerdo firmado con el Centro Creativo Musical (CCMUS) para la creación de una escuela de artes y música.

La estimulación de la creatividad y la imaginación o el desarrollo de la expresión corporal son elementos que dotarán a nuestros hijos de ciertas habilidades imprescindibles en la sociedad que les tocará vivir. La música y el arte contribuyen a lograr dichas capacidades.

Es más, aumentan la memoria, la atención y la concentración de los niños, mejoran su autoestima y estimulan sus sentidos.

Con la inauguración de la escuela de artes y música, en colaboración con el CCMUS, el Colegio Labor apuesta por ofrecer a las familias la posibilidad de ampliar los horizontes formativos de sus hijos. La escuela, que estará abierta también al público, permitirá a sus alumnos estudiar música y artes sin moverse de su centro escolar y en condiciones ventajosas.

Es, sin duda, uno de los proyectos más ambiciosos y apasionantes que ha afrontado el centro en los últimos años y que ha tenido una gran acogida entre todos los miembros de la comunidad educativa y que sin duda tendrá una gran repercusión social en su entorno.

Dicha escuela, que aplica una metodología innovadora similar a la de los países del norte europeo, funcionará en horario de tarde en las instalaciones del colegio y ofrecerá sus servicios a todas aquellas personas de nuestra ciudad que deseen matricularse en cualquiera de las disciplinas que ofrece: danza, fotografía, escuela de artes y música.

Los alumnos del Colegio Labor podrán disfrutar en condiciones ventajosas al poder disponer de un descuento exclusivo, tener preferencia en los horarios y, por supuesto, poder asistir a las clases sin tener que moverse de su centro de estudios.

En definitiva, cada uno de estos proyectos contribuye en su medida a mejorar la calidad educativa y a ampliar las posibilidades para lograr ofrecer a las familias una formación integral de sus hijos.

Proyecto Mejora.

La historia del Colegio Labor está íntimamente ligada a la de Vigo. Desde su fundación en el año 1932 hasta nuestros días, el centro ha desempeñado su función ininterrumpidamente.

A lo largo de todos estos años el centro ha sufrido numerosas transformaciones, pues ha tenido que adaptarse a las circunstancias de las diferentes etapas de nuestra historia reciente; cambios políticos, legislativos, culturales, sociales, demográficos… Fiel a sus principios, el colegio ha conseguido mantener una trayectoria intachable ofreciendo una educación de calidad.

Uno de los retos que tendría que afrontar el colegio en los últimos años era la actualización de las instalaciones para atender las nuevas demandas de las familias. En el año 2003 la dirección comenzó la implantación del modelo europeo de excelencia educativa (EFQM). Uno de los primeros proyectos que se establecieron fue el de “Mejora” de Instalaciones. Desde esa fecha el centro ha realizado un enorme esfuerzo para afrontar las reformas recogidas en el plan: arreglo pistas deportivas, patios y accesos al centro, cubiertas, fachadas, renovación completa del mobiliario escolar, etc. Este año se han consumado dos importantes reformas: el pabellón cubierto y el patio de educación infantil. El colegio ofrece ahora más y mejores servicios gracias a las nuevas instalaciones.

Robótica: aprender, razonar, crear…

La Lomce otorga a los centros la posibilidad de establecer alguna materia de libre configuración en determinados cursos.

Desde el pasado curso los alumnos del Colegio Labor tienen Robótica dentro de la oferta curricular obligatoria.

Dicha materia ya se venía ofreciéndose desde hace años como actividad extraescolar. Además, con vistas al futuro y ante el interés de la dirección del centro por trabajar en esta línea, el colegio organizó un curso de formación para el profesorado al que han acudido 20 profesores del centro

¿Por qué Robótica?

Las nuevas tecnologías forman parte de nuestra vida y sin duda dominarlas será en breve imprescindible para optar a la gran mayoría de las salidas profesionales. Hasta ahora la escuela presentaba un vacío en cuanto a ofrecer a los más pequeños, precisamente nacidos en la era digital y tecnológica, la posibilidad de desarrollar sus habilidades tecnológicas, relegando esa oportunidad para los alumnos de cursos superiores de ESO o Bachillerato. Pero por qué no despertar esa vocación a una edad más temprana, sabiendo además que muchos de esos alumnos ya presentan esas habilidades producto del mundo digital que les rodea. Además la aplicación de la lógica y el razonamiento serán elementos imprescindibles a la hora de desarrollar los proyectos.

Los estudiantes, dentro de su nivel, podrán experimentar con conceptos de ciencia (electricidad, centro de gravedad, fuerza…). Aprenderán conceptos básicos de robótica; como el movimiento del robot, aplicación de sensores, mecánica (velocidad, fuerza..), interpretarán, ya en niveles más avanzados, diagramas de flujo y analizarán algoritmos de programación, podrán interaccionar con elementos avanzados de robótica: servomotores, sensores…y aprender conceptos básicos de programación.

Todo ello adaptado obviamente a las edades de los alumnos. Además, los alumnos podrán manipular kits de robótica y jugar con ellos, de modo que aprenderán jugando. También podrán fabricar sus propios materiales con impresoras 3D. Incluso aquellos que muestren más interés y lo deseen podrán ampliar sus conocimientos desde casa gracias al software libre que se puede encontrar en internet.

Los robots podrán convertirse así en juguetes tecnológicos que pueden tener un papel formativo. Este tipo de juguetes podrán desarrollar el pensamiento matemático y la capacidad de programar (la lógica), a la vez que favorece la socialización del niño a través de juegos en compañía.

Proyecto Europeo:

Mirando a Europa

El Colegio Labor entiende la escuela como una prolongación de la sociedad y del mundo real actualmente globalizado, por ello una de sus prioridades es dotar a los alumnos de competencia multicultural y conseguir el plurilingüismo de sus estudiantes (gallego/castellano-Inglés). Para ello, ha creado su propio Proyecto Internacional que abarca diferentes actuaciones, desde el refuerzo del inglés hasta las estancias en países extranjeros. Con la participación en el programa Erasmus+, los alumnos del centro realizan intercambios con otros países europeos (actualmente Alemania y Polonia) y desarrollan diversas actividades tanto lectivas como extraescolares con el inglés como lengua vehicular, obteniendo así el reconocimiento otorgado por la Consejería de Educación de "Centro de Proyección Europea".

Además el actual curso, el proyecto Home&Away, creado para dotar a los alumnos de la posibilidad de realizar estancias formativas y de inmersión lingüística en el Reino Unido e Irlanda, lo que les permitirá mejorar el idioma y acercarse un poco más la cultura anglosajona.