Altamira de Salceda de Caselas aposta por una liña educativa global de vangarda

O CEP Altamira de Salceda de Caselas está situado no concello pontevedrés e naceu do Colegio Público de EGB de Salceda de Caselas, unha das moitas concentracións escolares da Lei de Educación dos anos setenta. As escolas unitarias dos barrios e aldeas de Salceda pecharon e os mestres e mestras formaron o primeiro claustro do colexio.

Co cambio de réxime o centro pasou a ser Colexio Público de EXB e sufriu unha forte transformación nos anos ostenta coa democratización do réxime interior, a participación do alumnado no centro, o traballo colectivo do profesorado, comisións mixtas – alumnado, profesorado, pais/nais- a introducción no centro do estudio da lingua galega e celebracións propias da nosa cultura. Pero desta etapa o máis destacado foi a apertura do centro á sociedade, coa presencia dos pais e nais no centro para múltiples actividades conxuntas- comisións, reunións co profesorado, colaboración en actividades e investimentos, recollida dos boletíns de notas, organización de actos, viaxes escolares, etc. Nesta época o centro empezou a facer celebracións propias fóra da escola: Magostos, Entroidos, Letras Galegas, Intercambios e xornadas de convivencia. Establecéronse relacións con outros centros para intercambios culturais, con centros culturais do entorno, e experiencias didácticas que se compartiron por comisións ou por cursos con profesorado doutros colexios: Radio Escolar, Proxecto Abrente, a montaxe experimental da aula de informática, obradoiros, Mártires de Sobredo, Olimpiadas Escolares e marchas Ciclistas. Nos anos noventa o colexio transformouse nun Centro Público Integrado, con alumnado dende 1º de Primaria ata 4º da ESO. Cabe destacar un paso máis na apertura do centro á sociedade coas Xornadas de Portas Abertas con motivo das Letras Galegas. Coa posta en marcha do IES de Parderrubias, o centro acolleu ó profesorado e alumnado do Colexio de Parderrubias, pasando a ser o actual Centro de Ensino Primario Altamira, que se caracteriza por unha liña educativa global.

A liña educativa do centro entróncase con obxectivos como xeneralizar prácticas pedagóxicas que permitan o desenvolvemento das competencias básicas, desenvolver un clima escolar positivo dende un modelo integrado de convivencia, potenciar a participación das familias e facilitar a conciliación da vida familiar e laboral, ofrecer á comunidade unha información directa, inmediata, clara e exhaustiva e colaborar activamente coas Administracións Educativa e Municipal.

Actividades

Dende a dirección do centro se incorporan aos programas de innovación educativa que convoca a Consellería de Educación. Levando a cabo diversos proxectos transversais onde o principal obxectivo é a adquisición de hábitos de vida saudables. Neste senso, participan en diversos programas, o programa“Xogade”, a través da coordinación coa área de Educación Física, “O sabor da aventura está no mar”, que promove as comidas saudables e “Distribución de froitas nos centros escolares”, con reparto gratuíto de froita variada entre o alumnado durante tres semanas ao longo do curso. Isto fixo que dende a Consellería de Educación xunto coa Secretaría Xeral para o Deporte se les concediese a acreditación de centro incorporado á iniciativa “Galicia saudable”. Tamén están inmersos noutros proxectos destacables como “Voluntariado de lectura-A”, con punto de partida na biblioteca.Ademais están incorporados á iniciativa PLAMBE, Plan de mellora de bibliotecas escolares.

Doutra banda, no centro tratan de implementar o traballo lectivo coa actividade de “Contratos-programa para a mellora do éxito escolar”, que levanse a cabo a través de dúas modalidades: PROA (dende 3º a 6º curso), un programa de reforzo, orientación e apoio fóra do horario lectiva,dúas tardes á semana, para o alumnado que requira unha axuda para o seu desenvolvemento curricular axeitado e “Mellora da lectura, escritura e cálculo” (5º-6º curso), onde o obxectivo é a mellora das técnicas instrumentais básicas a través de diferentes obradoiros (radio, teatro, xardinería, danza, blog, etc.). Dende o pasado ano incorporouse un grupo de alumnado de Excelencia académica para 6º curso.

O centro, que se sitúa a uns 500 metros do centro urbano consta de tres pavillóns exteriores,edificio administrativo, pavillón central e ximnasio, dúas pistas deportivas con gradas, un patio con pistas polideportivas e un patio cuberto. Rodean ao edificio outros dous patios onde xogan os nenos máis pequenos. O centro disfruta do uso do pavillón municipal anexo en exclusividade durante o horario lectivo. O centro conta con 25 unidades de Educación Primaria, aula de Música, aula de Inglés, taller de natureza, cociña, radio escolar e ximnasio. Dispoñen de servizo de comedor, aula matinal, dende as 7:30 horas e 6 liñas de transporte escolar ás diferentes parroquias.

Web do centro

Información sobre as actividades desenvolvidas no centro, localización, oferta educativa, servizos, instalacións, etc.: http://www.edu.xunta.es/centros/cepaltamira/.

Na páxina web están aloxados os blogs de 1º, 2º e 3º ciclo, o blog de biblioteca, o de Inglés, o de Educación Física e antigas xeracións de alumnos/as EXB e EP.