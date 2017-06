25 Aniversario do Instituto Ribeira do Louro de O Porriño

O IES Ribeira do Louro situado a beira do río que lle da o seu nome na parroquia porriñesa de Torneiros cumpriu este ano o seu 25 aniversario e estase a celebrar como a ocasión o merece. O pasado 5 de maio tivo lugar a xornada conmemorativa na que se realizaron actividades para festexar este evento: actuacións musicais a cargo do alumnado, grabacións aéreas vía dron, actividades deportivas, entrega de premios: futbol sala e concurso de relatos curtos, visualización de placas e pancartas conmemorativas e reparto de pins do centro. O centro foi inaugurado en 1992. Naceu como instituto exclusivamente de Formación Profesional, impartíndose daquela clases de 1º e 2º grao da antigua FP. Coa desaparición do antiguo BUP, apareceu a ESO e o IES Ribeira do Louro foi pioneiro na súa implantación, seguirían os estudos de Bacharelato nas dúas especialidades: Ciencias e Tecnoloxía e Humanidades e Ciencias Sociais. No curso 1998-99 trasladouse a este centro a Ensinanza para Adultos, a impartir en horario de tarde-noite en cursos de alfabetización e Graduado Escolar para seguir máis tarde coa Educación Secundaria para Adultos, comprimida en dous anos académicos: un ano, primeiro e segundo de ESO e outro ano: terceiro e cuarto. Actualmente súmanselle os Ciclos Formativos de Formación Profesional de Administración de Empresa, Electricidade e Electrónica e Comercio e Marketing. Complétase a oferta educativa do centro cos grupos de PMAR de 2º e 3º de ESO e os dous grupos de Formación Profesional Básica de Servicios Comerciais e Electricidade e Electrónica.

O Ribeira do Louro é tamén colaborador e promotor dende 1996 de Proxectos Europeos a través dos que se realizan varias mobilidades de alumnado e profesorado. Neste ano acolleron alumnos procedentes de Bosnia e de Albania e profesores destes mesmos países e tamén da India que residiron e algúns aínda residen circunstancialmente no Porriño e asisten e participan de xeito activo nas clase. En todo este proceso creouse un marco de colalaboración coas universidades de Elbasen Aleksandër (Albania) e CEPS Center For Business Kiseljak e LOGOS Centre de Mostar (Bosnia Herzegovina). Ao inicio do curso, 9 alumnos de Comercio Internacional desprazáronse á Albania e Bosnia e estiveron inmersos na vida universitaria destes países, enriquecéndose culturalmente.

, mellorando as súas habilidades lingüísticas en inglés e as súas competencias profesionais xa que poideron asistir a clases de asignaturas relacionadas coa administración, comercio e negocios.