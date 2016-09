La Xunta desestima la 'vía Parejo' y plantea nuevo PGOM

n n n La Consellería de Medio Ambiente remitió al consistorio una resolución desestimando la petición del Concello de realizar una nueva declaración de inaplicación de la evaluación ambiental estratégica y "salvar" así el PGOM de 2008 de la sentencia anulatoria del Tribunal Supremo, como planteaba el informe realizado para el alcalde por el profesor Parejo. No era ninguna sorpresa: Medio Ambiente se basa en su respuesta en el dictamen emitido el día anterior por el Consello Consultivo de Galicia (CCG) a petición del Gobierno gallego, y que de forma contundente descartó dicha vía expréss. Fuentes de la consellería señalaron que la única posibilidad ahora es hacer otro Plan General, decisión que le compete tomar al ayuntamiento.

La resolución negativa señala que la petición del Concello de aplicar la solución de Parejo -plantea que la Xunta hiciera otro informe declarando que no se aplique la evaluación ambiental exigida- sería "extremadamente arriesgada" desde el punto de vista jurídico y fácilmente podría entenderse por los tribunales como una "ficción o simulacro tendente al incumplimiento en fraude de la sentencia del Supremo". Y añade que la pretendida solución del Concello "podría más que resolver, agravar los problemas urbanísticos de la ciudad al verse nuevamente anulada por los tribunales".

La resolución de la Consellería de Medio Ambiente repite los argumentos del CCG, entre ellos que la declaración de nulidad de la sentencia no se restringe a las órdenes autonómicas de aprobación del Plan sino al propio PGOM También indica que la sentencia no se limita a la fase autonómica sino también a la municipal "al tratarse de dos fases integrantes de un todo". Y que "no cabe entender que el incumplimiento del trámite de evaluación ambiental afecte en exclusiva a la fase autonómica". La Xunta advierte de que hay jurisprudencia consolidada por la que no es posible subsanar o validar el Plan nulo. "Una vez declarada la nulidad del PGOM, desaparece del ordenamiento jurídico". Y destaca que si se acudiese a la retroacción debería efectuarse el trámite ambiental sin posibilidad legal de justificar su inviabilidad". n