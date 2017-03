La UE apela a la unidad frente al 'brexit' en su 60 aniversario

La Unión Europea (UE) conmemora este sábado en Roma el 60 aniversario de la firma de su tratado fundacional, una celebración en la que los líderes de los Veintisiete (salvo el Reino Unido) proclamarán su unidad y subrayarán su voluntad de seguir juntos tras el "brexit". La cita será en el Campidoglio, el mismo lugar donde el 25 de marzo de 1957, seis de los Estados miembros -Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo- firmaron los Tratados de la Comunidad Económica Europea y de la Energía Atómica, el embrión de la actual UE.

La cumbre de Roma pretende marcar, en palabras del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el "nacimiento de la nueva UE" y contribuir al debate sobre el futuro de ese proyecto.

El sábado los dirigentes europeos adoptarán una declaración conjunta que establece una visión para los próximos años e incluye pistas sobre la manera en que la UE se propone avanzar. El texto pasa revista a los logros del proyecto comunitario, a sus principales retos (entre los que incluye el terrorismo o la inmigración) y a las áreas a las que la Unión quiere dar prioridad: la seguridad, el progreso económico, la Europa social y el peso de la UE en el mundo.

Fuentes diplomáticas indicaron que España "está satisfecha" con el texto, que ha generado un gran consenso y que a la vez es "ambicioso, porque contiene conceptos con mucha carga política".

Reservas de polonia y grecia

La primera ministra polaca, Beata Szydlo, advirtió este jueves de que su país no aceptará una declaración que no incluya algunos postulados que considera fundamentales, entre los que figura "la unidad de la Unión Europea, una cooperación estrecha con la OTAN, el fortalecimiento del papel de los parlamentos nacionales y un mercado común unido". Por otra parte, Grecia también mostró esta semana reservas hacia el documento y reclamaba alguna referencia en el ámbito social.

Las mismas fuentes descartaron cambios de última hora en la declaración e indicaron que Polonia no ha presentado ninguna objeción durante la redacción del documento, y que no creen que Atenas vaya a vetarlo.

En la última cumbre a Veintisiete el 10 de marzo, donde se debatieron los elementos de la declaración, Polonia, Hungría y otros países dejaron claro que les disgustaba la posibilidad de una Europa que promueva la cooperación a diferentes velocidades, por temor a quedar excluidos. "Algunos de nuestros colegas lo ven como introducir una nueva línea divisoria, un tipo de nuevo telón de acero entre el Este y el Oeste. No es la intención", subrayó Juncker.

La declaración evita las referencias a las velocidades y opta por una fórmula más suave. En particular, dice que la UE trabajará "unida" y "a diferentes ritmos e intensidad, cuando sea necesario", en línea con los Tratados y dejando "la puerta abierta a aquellos que quieran unirse más tarde".

El papa defiende la solidaridad como antídoto contra el populismo

El Papa Francisco defendió ante los jefes de Estado y de Gobierno europeos que la solidaridad es "el mejor antídoto contra los populismos" y subrayó como ejemplo de esa solidaridad que hoy todos lloran con el Reino Unido por las víctimas del atentado perpetrado el pasado miércoles.

Así lo indicó el Pontífice en una histórica audiencia privada en la Ciudad del Vaticano, que precede a las celebraciones del 60 aniversario del Tratado de Roma.

Durante el encuentro, que ha tenido lugar en la Sala Regia del Palacio Apostólico, precisó que los populismos "florecen precisamente por el egoísmo, que encierra en un círculo estrecho y asfixiante y no permite superar la estrechez de los propios pensamientos ni mirar más allá". Por ello, sugiere a los líderes políticos que "eviten usar las emociones para ganar el consenso" y, en su lugar, elaboren políticas "que hagan crecer a la Unión Europea "en un desarrollo armónico, de modo que el que corre más deprisa tienda la mano al que va más despacio, y el que tiene dificultad se esfuerce para alcanzar al que está en cabeza".

Por otro lado, Bergoglio advirtió de la "falta de valores" en los países europeos que puede ser "terreno fértil para toda forma de extremismo" y ha propuesto la apertura espiritual y la moral como "el mejor antídoto". En cualquier caso, el Pontífice apuesta por "sociedades auténticamente laicas" en las que tengan cabida tanto el creyente como el no creyente y "sin contraposiciones ideológicas". Y subrayó la importancia de que los valores cristianos y humanos sigan teniendo plena vigencia.

El Papa también reivindica mejores condiciones laborales, un salario digno y acciones en las periferias de las ciudades donde abunda la droga y la violencia. En cuanto a la apertura al futuro, reclama a los líderes políticos que ofrezcan a los jóvenes perspectivas serias de educación, posibilidades reales de inserción en el mundo del trabajo y que inviertan en la familia.n