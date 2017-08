Trump responderá con "fuego y furia" ante Corea del Norte

n n n El presidente de EEUU, Donald Trump, advirtió ayer a Corea del Norte de que podría responder a sus amenazas con "un fuego y una furia nunca vistos en el mundo", tras publicarse informes de que Pyongyang ha fabricado una cabeza nuclear reducida que puede ser colocada en uno de sus misiles balísticos. "Más le vale a Corea del Norte no hacer más amenazas a Estados Unidos. Se encontrarán con un fuego y una furia nunca vistos en el mundo", dijo Trump en declaraciones a los periodistas desde Bedminster (Nueva Jersey, EEUU).

"Él ha estado haciendo muchas amenazas, más de lo normal", dijo en aparente referencia al líder norcoreano, Kim Jong-un, y "se encontrarán con el fuego y la furia y, francamente, un poder de una magnitud tal que nunca se ha visto antes en este mundo", agregó.

Trump se detuvo ahí y no hizo referencias concretas, pero sus declaraciones llegan poco después de que el diario The Washington Post revelara nuevos datos de un nuevo informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de EEUU sobre Corea del Norte. Según ese informe de la DIA, completado el pasado mes, Corea del Norte ha logrado producir una cabeza nuclear en miniatura que puede colocarse en uno de sus misiles balísticos.

"La comunidad de inteligencia evalúa que Corea ha producido armas nucleares para envío mediante misiles balísticos, que incluyen la categoría de misiles intercontinentales", indica el documento.

Además, Pyongyang amenazó ayer con adoptar "medidas estratégicas" y "acciones físicas" tras las sanciones adoptadas el sábado en su contra por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, las cuales calificó de "ilegales" y de "acto terrorista". Las sanciones de la ONU, que vetan numerosas exportaciones norcoreanas, llegaron en respuesta al primer misil balístico intercontinental que lanzó en su historia Corea del Norte, el pasado 4 de julio, un hito armamentístico al que ha seguido el lanzamiento de un segundo proyectil de ese tipo el 28 de julio.