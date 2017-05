Trump, receptivo ante el G7 sobre el acuerdo climático

El presidente de EEUU, Donald Trump, se mostró ayer receptivo al escuchar los argumentos de sus socios en el G7, particularmente los europeos, a favor del Acuerdo climático de París y también les dejó claro que es partidario de mantener las sanciones a Rusia por el conflicto en Ucrania. En su debut en una cumbre del G7, Trump se reunió con los líderes de Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido en la ciudad siciliana de Taormina con una agenda centrada en su caso en hablar de terrorismo, inmigración, comercio y clima, según la Casa Blanca.

Trump criticó durante su campaña electoral el Acuerdo de París y, ya desde la Casa Blanca, decidió iniciar un proceso para revisar si a EEUU le conviene seguir formando parte de ese pacto climático. De acuerdo con la Casa Blanca, Trump quería escuchar a sus socios en el G7, el grupo de las siete democracias más industrializadas del mundo, antes de tomar una decisión al respecto, algo que prevé hacer en breve a su regreso a Washington.

La postura de Trump sobre el Acuerdo de París está "evolucionando" y ayer quiso dejar claro ante sus socios en el G7 que la protección del medioambiente es "muy importante" para él, detalló a los periodistas el principal asesor económico de la Casa Blanca, Gary Cohn. "Él (Trump) está pensando cuáles son sus opciones, se siente mucho mejor informado" gracias a las conversaciones de ayer, en las que "escuchó detenidamente" los argumentos de sus homólogos, especialmente de los europeos, a favor del pacto climático.

“vino aquía a aprender"

El presidente "vino aquí a aprender", sostuvo Cohn, mientras que el principal asesor de seguridad nacional de Trump, el teniente general H.R. McMaster, dijo que este tomará la decisión sobre el Acuerdo de París que considere "mejor" para el pueblo estadounidense. Debido a esa revisión en marcha por parte del Gobierno de Trump, los líderes del G7 no lograron ayer un consenso sobre la lucha contra el cambio climático, según anunció el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, al término de la primera jornada de reuniones de la cumbre, que concluirá este sábado.

Estados Unidos es el único país de las siete democracias más industrializadas del mundo que no ha secundado una postura consensuada sobre los mencionados acuerdos, mientras que el resto confirmó "su compromiso y determinación" para hacerlos valer. El primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, que ejerce de anfitrión, explicó que el G7 "confía que una vez que Washington resuelva sus cuestiones internas quiera participar" en el cumplimiento de esta ambiciosa agenda a la que se han sumado más de un centenar de países de todo el mundo.

El temor de Washington es que el Acuerdo, que pasa por reducir las emisiones para atajar el problema del calentamiento global, suponga una pérdida de potencial y capacidad industrial frente a otros gigantes del planeta, especialmente ante China.

Por otro lado, Trump también quiso expresar ante los aliados en el G7 que es partidario de mantener las sanciones impuestas a Rusia por el conflicto en Ucrania. "No estamos rebajando nuestras sanciones a Rusia. En todo caso, probablemente buscaremos ser más duros", explicó a los periodistas Cohn para clarificar unas anteriores declaraciones suyas con las que dio a entender que Trump evaluaba un cambio de postura.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, había pedido a los países del G7 que mostraran unidad sobre el conflicto en Ucrania y para mantener las sanciones a Rusia, al argumentar que desde la última cumbre del grupo en Japón no ha ocurrido "nada que justifique un cambio".

En cuanto a la lucha antiterrorista, Trump logró uno de sus objetivos con la aprobación de una declaración, firmada por todos los líderes del G7, "contra el terrorismo y el extremismo peligroso", y que hace especial hincapié en garantizar la seguridad en internet. De acuerdo con McMaster, ante el resto de líderes Trump enfatizó la necesidad de combatir a los terroristas en tres frentes: impedir su avance sobre el terreno, cortarles la financiación y atacar su ideología radical.

Además de las reuniones en el marco de la cumbre, Trump mantuvo ayer encuentros bilaterales con el primer ministro japonés, Shinzo Abe; la primera ministra británica, Theresa May, y la canciller alemana, Angela Merkel.

Tras participar este sábado en la última jornada de la cumbre, Trump regresará a Washington.