Trump, muy preocupado por las filtraciones sobre la CIA

nnn La Casa Blanca dijo ayer que el presidente de EEUU, Donald Trump, está "extremadamente preocupado" por la filtración de documentos de la CIA por parte de WikiLeaks, y subrayó que hay una "gran diferencia" entre la publicación de esos datos y la de los correos electrónicos de Hillary Clinton en 2016.

Desde la agencia de inteligencia norteamericana guardaban un prudente silencio sobre la veracidad de estos hechos. "No hacemos comentarios sobre la autenticidad o el contenido de supuestos documentos de inteligencia", dijo la portavoz de la CIA, Heather Fritz Horniak.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, subrayó en su conferencia de prensa diaria que no podía confirmar la "autenticidad" de los miles de supuestos documentos de la CIA publicados este martes por WikiLeaks.

No obstante, aseguró que Trump está "extremadamente preocupado por estas alegaciones (de una filtración de datos de la CIA), sobre el (impacto) potencial que algo así, si fuera cierto, tendría en nuestra seguridad nacional".

"El presidente indicó que cualquiera que filtre información clasificada deberá ser sometido a la ley en grado máximo. Perseguiremos a la gente que filtre información confidencial, y lo haremos en el máximo grado que permita la ley", subrayó Spicer.

En un mitin de campaña en octubre de 2016, Trump exclamó "¡amo a WikiLeaks!", días después de que ese grupo comenzara a publicar los correos electrónicos de John Podesta, el jefe de campaña de su rival en las elecciones presidenciales del año pasado, la candidata demócrata Hillary Clinton.

diferencias con clinton

Preguntado por si Trump mantiene hoy ese sentimiento, Spicer respondió que "hay una gran diferencia entre publicar las cuentas de correo de John Podesta, con conversaciones sobre Hillary Clinton y sus pensamientos personales sobre ella, y la filtración de información clasificada".

"Hay una diferencia enorme, enorme, entre esas dos cosas", insistió el portavoz de Trump, quien opinó que hay un "doble rasero" entre los demócratas, porque "no hay tanta indignación ahora" con el caso de la CIA como la que hubo en ese partido tras la filtración de los correos de Podesta.

Varios medios estadounidenses informaron ayer de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) está investigando cómo WikiLeaks pudo entrar en los sistemas de la CIA para publicar esa información, aunque ninguna de esas dos agencias ha confirmado públicamente esa supuesta pesquisa.

El portal Wikileaks, dirigido por el australiano Julian Assange, estrenó este miércoles una serie de siete entregas de filtraciones, llamada "Vault 7" y de la que ha publicado ya el capítulo "Year Zero (Año Cero)" que incluía 7.818 páginas web con 943 archivos adjuntos.n