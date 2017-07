Trump despide a su director de comunicación tras 10 días

nnn El director de comunicación de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, renunció al cargo que asumió hace diez días, un periodo muy corto pero marcado por sus polémicas declaraciones y su agresiva guerra contra las filtraciones. "Anthony Scaramucci abandonará su papel como director de comunicación de la Casa Blanca. Scaramucci cree que lo mejor es darle la oportunidad al nuevo jefe de gabinete de empezar de nuevo y construir su propio equipo. Le deseamos lo mejor", informó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

Según el diario The New York Times, que cita a tres personas conocedoras de lo ocurrido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió prescindir de Scaramucci siguiendo el consejo de John Kelly, que ayer asumió su cargo como nuevo jefe de gabinete. Kelly considera que Scaramucci no era lo suficientemente disciplinado y perdiera credibilidad, según apuntó, por su parte, la cadena de televisión CNN.

Scaramucci también declaró la guerra a las constantes filtraciones a la prensa de información sobre las intrigas en el ala oeste y aseguró tener "una idea muy clara" de quiénes eran los responsables.

Horas antes de su cese, la atención en la Casa Blanca se concentraba en la toma de posesión del nuevo jefe de gabinete de Trump, el general John Kelly, figura clave para el relevo de Scaramucci. Durante el acto, el presidente de EEUU, Donald Trump, negó que exista "caos" en la Casa Blanca tras la renovación de su equipo más cercano de colaboradores y señaló que Kelly "hará un trabajo espectacular, no tengo dudas, como jefe de gabinete", subrayó Trump en el Despacho Oval en la ceremonia de jura del cargo del general y exsecretario de Seguridad Nacional.

experiencia en inmigración

Trump enfatizó en esa ceremonia y en una posterior reunión con los miembros de su gabinete, la labor "milagrosa" de Kelly en sus poco más de seis meses al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), fundamentalmente en la reducción de la inmigración a través de la frontera con México. Según Trump, la "interrupción" de esa inmigración fue de casi un 80 por ciento e "incluso" el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, lo llamó para decirle que "muy pocas personas" lo intentan "porque saben que no van a atravesar" la frontera. "Así que solo quiero felicitarlo (a Kelly) por el gran trabajo que hizo con la Seguridad Nacional y no tengo ninguna duda de que será un absolutamente magnífico jefe de gabinete", insistió el mandatario.

El reto fundamental de Kelly será poner orden en una Casa Blanca donde las guerras internas por acceder a Trump e influir en él y las filtraciones constantes de información fueron la tónica desde el primer día de la Presidencia del magnate.

No obstante, Donald Trump negó a través de un mensaje en Tweeter que exista el "caos" en la Casa Blanca y subrayó, entre otros logros, que hay una "frontera segura", los salarios están "creciendo" y el desempleo, del 4,4%, es "el menor en 17 años" en Estados Unidos. "Tenemos un montón de récords. Tenemos el mercado bursátil más elevado de la historia, los mejores indicadores económicos en años", insistió Trump durante el juramento de Kelly. "El país vive un momento optimista", agregó el magnate.

Trump aseguró, además, que la economía estadounidense va "increíblemente bien".n