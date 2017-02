Trump afirma que Obama le dejó una herencia 'desastrosa'

nnn El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promete que su Gobierno dejará de "malgastar" el dinero de los contribuyentes. Ahora, Trump se descuelga con declaraciones contra su predecesor Barack Obama a quien acusa de una herencia recibida que califica de "desastrosa". "Desafortunadamente, el presupuesto que hemos heredado es un desastre. Las finanzas de nuestro país son un desastre. Pero vamos a solucionarlo. Vamos a ahorrar un montón de dinero", dijo el miércoles en una reunión con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. "No vamos a dejar que vuestro dinero se malgaste más. Vamos a gestionar el Gobierno con eficiencia en nombre de cada uno de los contribuyentes que trabajan duro en Estados Unidos, algo que no ocurría en mucho tiempo", afirmó Trump.

El magnate explicó que se fijarán "prioridades" y el presupuesto se adjudicará "de manera muy cuidadosa. Debemos hacer más con menos. Debemos parar los abusos, negociar mejores precios y mirar cada dólar", enfatiza.

Pero con México tiene más polémicas que la referida al muro fronterizo o a la política migratoria que anuncia el presidente estadounidense. Están los acuerdos comerciales. El jueves, el ministro de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, amenazaba también con imponer aranceles a los productos procedentes de EEUU si fracasan las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio para América del Norte, Nafta.

Además, quizá tratando de ahorrar dinero a los estadounidense, el presidente anunció que no acudirá el domingo a la gala de los premios Oscar. Conocidas son las polémicas que ha mantenido con Meryl Streep, Daniel Day-Lewis o la presentadora Ellen Degeneres, entre otros muchos artistas. Pero a pesar de no estar presente, casi seguro que Trump será uno de los protagonistas de la gala. Se esperan protestas, alegatos, imitaciones y chistes que harán vibrar Twitter, la red social preferida del controvertido magnate.n