Theresa May elogia el espíritu "inquebrantable" de Manchester

Desde Jerusalén el presidente estadounidense, Donald Trump, telefoneó a May para ofrecerle ayuda en la investigación del atentado de Manchester, que tachó de "sin sentido y depravado". El magnate recordó a May que los estadounidenses "están del lado del pueblo británico". También el papa Francisco transmitió también su tristeza por el "bárbaro ataque" y manifestó su "solidaridad" con las víctimas.

Desde Barcelona el rey de España Felipe VI expresó su "solidaridad y afecto con el pueblo británico" por el "terrible atentado" perpetrado. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, conoció la noticia "con tristeza y consternación" y la canciller alemana, Angela Merkel, dijo que era "inconcebible que alguien use un alegre concierto de pop para matar a mucha gente o causarles heridas graves".

Varios países árabes, entre ellos Egipto, Arabia Saudí, Catar y el Líbano, y Al Azhar, la institución más importante del islam suní, también mostraron su repulsa.n