Suecia acusa a un uzbeko de 39 años del ataque terrorista

El sospechoso de haber atropellado ayer con un camión a una multitud en el centro de Estocolmo es un uzbeko de 39 años, apresado la noche del viernes y contra el que se han presentado cargos por terrorismo, reveló la policía sueca, que investiga aún los hechos y su motivación. La investigación refuerza las sospechas sobre el detenido, admitió la cúpula policial, que no confirmó otros detalles apuntados por los medios, como sus simpatías por el grupo yihadista Estado Islámico, la fecha de su llegada a Suecia o el móvil del ataque, que causó cuatro muertos y quince heridos.

Aunque no se han realizado más detenciones, no se descarta que haya más personas implicadas, por lo que fuerzas policiales de todo el país participan en la investigación y se han extremado los controles fronterizos durante diez días prorrogables. La policía está analizando además un objeto encontrado en el interior del camión, pero no aclaró si es una bomba de fabricación casera que no llegó a estallar, como afirma la televisión pública "SVT" citando a fuentes de la investigación. "Hemos encontrado un dispositivo en el vehículo que no debería estar allí. Si es una bomba o algún tipo de explosivo, no lo sabemos. Hay investigaciones técnicas en marcha", declaró en una rueda de prensa el director de la Policía Nacional, Dan Eliasson.

El sospechoso no figuraba en ningún registro de los servicios de inteligencia (Säpo), aunque estos sí recibieron hace un año informaciones del extranjero sobre él, que no revelaron relación con movimientos extremistas, informó su máximo responsable, Anders Thornberg. La policía rehusó también comentar detalles sobre las víctimas mortales, ya que su identidad no ha sido determinada.

Análisis del vehículo

El camión, un vehículo de reparto de cerveza robado minutos antes del atentado, fue remolcado durante la madrugada para ser analizado por los técnicos, mientras sigue el vallado de seguridad en torno al área, por la que ayer pasaron a mostrar respeto a las víctimas miles de ciudadanos y autoridade.

"Siento una enorme tristeza, un vacío", admitió tras hacer una ofrenda floral la princesa heredera Victoria, de luto y acompañada por su esposo, el príncipe Daniel.

Horas después en el patio interior del Palacio Real, el rey Carlos XVI Gustavo, que interrumpió una visita con la reina Silvia a Brasil, elogió la respuesta de los suecos a ese atentado "abominable".

El primer ministro sueco, el socialdemócrata Stefan Löfven, habló de día de "dolor" y de "ira", rabia que debe transformarse en "algo constructivo", y defendió una Suecia "abierta y democrática".

Los ciudadanos, consternados, honran con flores a las víctimas

Cientos de personas desfilaron ayer por el centro de Estocolmo para acercarse al lugar del atentado. La zona que rodea la entrada principal de los grandes almacenes Åhléns, donde se estrelló el camión que ya fue retirado por la policía, aparece con vallas de seguridad, mientras continúa la investigación y decenas de policías armados patrullan el área.

Allí, desde primera hora, muchos ciudadanos fueron depositando flores, velas y tarjetas con mensajes a las víctimas o contra el terrorismo, en medio de un silencio que contrasta con el habitual bullicio de una mañana de sábado en Drottninggatan, la principal calle peatonal de Estocolmo.

"Sentía que tenía que venir a poner unas flores. Todos estamos afectados de alguna manera", dijo Eva Wettborg, quien acudió al lugar acompañada por Mia Holgersson, una de las tres amigas con las que ayer tenía previsto salir a cenar por el centro, un plan que suspendieron tras el atentado.

También esperaba que la capital sueca podía sufrir un atentado Fredrik Nordmyr, un joven que encendió una vela junto a las vallas y que hizo un llamamiento a "no sentir miedo" y a que toda la sociedad permanezca "unida".

"Muy afectados" y "consternados" se acercaron al lugar a depositar flores Camilla Bauer, su esposo Jürgen (de nacionalidad alemana), su padre Staffan Junel y una hija del matrimonio, que viven en el centro de la capital, cerca del lugar de los hechos.

"Creo que no podemos doblegarnos, debemos seguir viviendo nuestra vida, haciendo las rutinas de todos los días", señaló Camilla Bauer, a quien le cuesta asimilar que Estocolmo haya sufrido un atentado.n