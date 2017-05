El relevo en el FBI marca la cumbre entre Trump y Lavrov

n n n El presidente de EEUU, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en medio de la polémica por su decisión de despedir al ya exdirector del FBI, James Comey, quien investigaba los posibles lazos entre la campaña electoral del magnate y el Kremlin. El encuentro con Lavrov a puerta cerrada en el Despacho Oval fue el contacto de más alto nivel de Trump con el Kremlin desde su llegada a la Casa Blanca el pasado 20 de enero.

Más allá de las conversaciones que ambos tuvieron sobre los conflictos en Siria y Ucrania, la atención sobre el encuentro se centró en el hecho de que tuvo lugar solo un día después del despido fulminante y por sorpresa de Comey, quien lideraba una investigación sobre los supuestos contactos con Rusia de la campaña electoral de Trump.

Tras verse con Lavrov, Trump recibió al exsecretario de Estado Henry Kissinger (1973-1977) y, preguntado por si el tema de Comey afectó a su reunión con el ministro ruso, Serguéi Lavrov, el mandatario respondió tajante: "No, en absoluto". Trump no quiso responder a otra pregunta relativa a si el nuevo director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) estará a cargo de las indagaciones en marcha sobre los contactos de su campaña electoral con Rusia.

Lavrov se atrevió incluso a bromear sobre la destitución de Comey al ser preguntado mientras posaba para las cámaras con su homólogo estadounidense, Rex Tillerson, en el Departamento de Estado. "¿Fue despedido (Comey)? ¡Están bromeando, están bromeando!", comentó el ministro ante los periodistas.

Por otro lado, Lavrov anotó que las relaciones de su país con Washington bajo la presidencia de Trump están "libres de ideología", algo que, a su juicio, no ocurría bajo el mandato del expresidente demócrata Barack Obama, y hace que ambas partes estén abiertas a negociar y cooperar en asuntos como la salida al conflicto sirio.

Trump, por su parte, declaró que su encuentro con Lavrov fue "muy bueno" y que ambos gobiernos quieren poner fin a la "horrible matanza" en Siria "lo antes posible". "Todo el mundo está trabajando hacia ese final", enfatizó Trump al respecto.n