Putin considera a Trump como una persona "sencilla y directa"

n n n El presidente ruso, Vladímir Putin, está dispuesto a dialogar con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a quien aún no conoce personalmente pero considera que se trata de una persona "sencilla y directa". Así lo señaló ayer en una entrevista con los presidentes de diez grandes agencias, en el marco del Foro Económico de San Petersburgo, en la que denunció, además, la "rusofobia" que campa en Occidente y negó una vez más que el Kremlin haya tratado de influir en procesos electorales a través de ciberataques.

"No nos conocemos. No nos hemos visto ni una sola vez. Pero el candidato Trump dijo que las relaciones con Rusia tenían un nivel muy bajo, y que había que mejorar esa relación. Estamos dispuestos a dialogar con Trump", afirmó Putin.

"Tengo que reconocerle que a mi me encantan este tipo de personas: son sencillos, directos, tienen una visión muy franca de las cosas y eso puede ser muy provechoso", agregó. Y remachó: "nos interesa mucho abrir líneas de diálogo con el señor Trump, aunque no se si eso será posible".

El líder ruso comenzó la entrevista denunciando lo que Moscú percibe como una creciente "rusofobia" en el mundo y dijo que se debe a la defensa que hace Rusia de sus "intereses legítimos" en la arena internacional. "Se está construyendo un mundo multipolar y esto no gusta a los partidarios del monopolio", agregó.

Denunció "intentos de contener a Rusia" con medidas como las sanciones económicas "que no funcionan" y opinó que la rusofobia no durará eternamente porque "es contraproducente y daña a todos".

despliegue militar

Putin no escatimó críticas al despliegue militar de Estados Unidos y la OTAN en varias partes del mundo y la amenaza que eso supone para Rusia. Afirmó que Washington utiliza como pretexto la amenaza del programa nuclear de Corea del Norte para el despliegue de su escudo antimisiles en la región del Pacífico. El presidente ruso advirtió que el ambicioso programa estadounidense "destruye el equilibro estratégico en todo el mundo" y acusó a los medios occidentales de silenciar ese "peligro".

Sobre la posibilidad de que Suecia ingrese en la OTAN, Putin aseguró que "eso va a impactar de forma negativa en nuestras relaciones. Lo consideraríamos como una amenaza adicional" y tendrían que "responder de alguna manera".

Preguntado sobre si Moscú está detrás de los ciberataques a Occidente, el líder del Kremlin destacó que "Rusia no tiene nada que ver a nivel de Estado con los piratas informáticos". Y en todo caso, añadió que los "hackers" no pueden influir en los resultados de unas elecciones, en alusión a la victoria de Trump en EEUU y la derrota de su rival, Hillary Clinton.

Sobre su futuro político, Putin dijo que aún es pronto para anunciar si se presentará a la reelección en los comicios presidenciales de marzo de 2018. "Ahora no es el momento. Queda alrededor de un año y eso es mucho tiempo. En el mundo contemporáneo de la política eso es demasiado", señaló.

Los analistas dan por hecho de que el jefe del Kremlin, que regresó a la Presidencia en 2012 tras cuatro años de paréntesis como primer ministro, se presentará a la reelección dada su popularidad, que ronda el 80 por ciento.n