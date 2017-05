Prisión para Troitiño a la espera de ser juzgado tras su entrega de R.Unido

Troitiño, que ha comparecido junto a un abogado habitual defensor de etarras, se ha negado a prestar declaración ante el juez y no ha permanecido más de diez minutos ante De la Mata, tras lo que ha sido conducido a la prisión de Soto del Real.



El juez le ha comunicado que en virtud del acuerdo de extradición de las autoridades británicas solo podrá ser juzgado por el delito de integración y no por el de falsificación de documentos por el que también se le reclamaba y por el que Reino Unido no ha aceptado la entrega.



La extradición de este histórico etarra se ha hecho efectiva tras un proceso de entrega que ha durado más de tres años, en el que han intervenido varios jueces y fiscales, y que se puso en marcha tras fracasar una primera reclamación que se hizo cuando se produjo su huida en 2011 después de ser excarcelado por error.



En la orden de detención que dio lugar al procedimiento de extradición por el que finalmente ha sido entregado, y que fue cursada en 2014 por el entonces titular del Juzgado de De la Mata, Pablo Ruz, se le acusaba de integración en ETA y falsedad documental por haber falsificado su DNI al huir.



Informes de la Comisaría General de Información de la Policía señalaron que se había integrado en el subaparato de ETA denominado IHESKO-Colectivo de Refugiados.



Prueba de ello fueron los juegos de documentaciones falsas confeccionados por ETA incautados en el registro del piso que compartía con el también etarra Ignacio Lerín en Londres, donde ambos fueron detenidos en junio de 2012 en cumplimiento de la reclamación de la sección tercera