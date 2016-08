Primer funeral de Estado por las víctimas del seísmo en Italia

n n n Italia acogió ayer el primer funeral de Estado por las víctimas del terremoto que en la madrugada del 24 de agosto asoló el centro del país y se cobró por ahora 291 víctimas, una ceremonia a la que asistieron familiares, amigos y autoridades. El presidente de la República, Sergio Mattarella, y el primer ministro italiano, Matteo Renzi, también participaron en este acto, que comenzó en torno a las 11,25 hora loca y concluyó unas dos horas y media después.

La ceremonia tuvo lugar en el polideportivo municipal situado en las inmediaciones del Hospital Mazzoni de Ascoli Piceno, de la región de Las Marcas. En su interior, familiares de las víctimas siguieron la misa en las primeras filas junto a los féretros con los cuerpos de 35 de los 290 fallecidos por el seísmo, mientras otros prefirieron permanecer sentados en el suelo abrazados a los ataúdes.

Hasta este polideportivo también se acercaron miles de personas de Ascoli Piceno y de otras localidades próximas para mostrar su solidaridad y su afecto a las familias. Es el caso de Franca, que acudió porque perdió en el seísmo a una amiga de Amatrice. Visiblemente emocionada, con lágrimas en los ojos, recordó: "Ella tenía 37 años y un bebé de 18 meses, que también murió".

El funeral de Estado fue presidido por el obispo de Ascoli Piceno, Giovanni D'Ercole, y contó con la presencia de algunos de las miles de personas que participan en las labores de rescate y asistencia a los damnificados. D'Ercole pronunció uno a uno los nombres de 35 de los fallecidos por quienes se organizó esta ceremonia religiosa, en la que pudo verse en varias ocasiones la emoción en los rostros tanto de Renzi como de su esposa, Agnese Landini.

los campanarios

El obispo, en su homilía, aseguró que los campanarios de las localidades golpeadas por el terremoto "se han caído, no suenan más", pero, aseguró, "volverán a tocar, recuperarán el sonido de la mañana de la Pascua". "No tengáis miedo de gritar vuestro sufrimiento, pero no perdáis el valor. Juntos reconstruiremos nuestras casas e iglesias", dijo.

Fuera del polideportivo siguieron la ceremonia numerosas personas de otras partes de Italia.

El acto, el primero oficial y que tiene lugar mientras Italia está de luto nacional, se ha producido al tiempo que se sigue actualizando el recuento provisional de víctimas, que se eleva ya a 291 muertos. La mayor parte, 230, se han registrado en Amatrice. Después del funeral, Renzi permaneció durante más de otra hora en el interior del polideportivo conversando en privado con cada una de las familias de las víctimas para expresarles su pésame. A los alcaldes les garantizó el acceso a la escuela de los niños y también la reconstrucción los pueblos que han sufrido daños.n